Вилков назначен на матч «Ростов» – «Спартак», «Уфу» и ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Еськов

Стали известны имена арбитров, назначенных для обслуживания матчей 24-го тура РФПЛ.
На встрече лидера «Спартака» с «Ростовом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. «Уфу» и ЦСКА рассудит петербуржец Владислав Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Алексей Еськов из Москвы.
«Уфа» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
«Зенит» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
«Терек» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Локомотив» – «Амкар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва).
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).
«Томь» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).