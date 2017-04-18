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  • Вилков назначен на матч «Ростов» – «Спартак», «Уфу» и ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Еськов

Вилков назначен на матч «Ростов» – «Спартак», «Уфу» и ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Еськов

18 апреля 2017, 16:49
10

Стали известны имена арбитров, назначенных для обслуживания матчей 24-го тура РФПЛ.

На встрече лидера «Спартака» с «Ростовом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. «Уфу» и ЦСКА рассудит петербуржец Владислав Безбородов, «Зенит» и «Урал»Алексей Еськов из Москвы.

«Уфа» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров).

«Зенит» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

«Терек» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Локомотив» – «Амкар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва).

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).

«Томь» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Ахмат Ростов Уфа Урал Оренбург Крылья Советов Локомотив Анжи Арсенал Томь Рубин Амкар-Пермь Безбородов Владислав Еськов Алексей Вилков Михаил
Комментарии (10)
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chempion_cska
1492524788
Нам все-равно кто судья, ЦСКА победит со счетом 1:3. Вперед ЦСКА!
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Mr. Tony Stark
1492527452
Вилков, Безбородов и Еськов все продажные
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Мары
1492529302
Это плохо. Вилков у меня ассоциируется со словом Жопа. Практически в каждом матче эта часть организма посвистывала в сторону тех кто больше отстегнёт. Отсюда и эпитет: Продажная Жопа .
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nirita
1492536488
А Будогосский заявлял, что Мешков в этом сезоне больше не будет работать в РФПЛ за ошибки.
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REDAT
1492539912
+88_________________+880_______ _+880_______________++80_______ _++88_____"БЫКИ"____+880________ _++88_____________++88________ __+880___________++88_________ __+888_________++880__________ __++880_______++880___________ __++888_____+++880____________ __++8888__+++8880++88_________ __+++8888+++8880++8888________ ___++888++8888+++888888+80____ ___++88++8888++8888888++888___ ___++++++888888fx88888888888___ ____++++++88888888888888888___ ____++++++++000888888888888___ _____+++++++00008f8888888888___ ______+++++++00088888888888___ _______+++++++0888f8888888____ _______+++++++08888l888888____ ________+++++++8888888 Хочу пожелать победы нашим "БЫКАМ"!!!!!!!!!!!!!!!
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