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    Вилков назначен на матч «Ростов» – «Спартак», «Уфу» и ЦСКА рассудит Безбородов, «Зенит» и «Урал» – Еськов

    Стали известны имена арбитров, назначенных для обслуживания матчей 24-го тура РФПЛ.

    На встрече лидера «Спартака» с «Ростовом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. «Уфу» и ЦСКА рассудит петербуржец Владислав Безбородов, «Зенит» и «Урал»Алексей Еськов из Москвы.

    «Уфа» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров).

    «Зенит» – «Урал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Терек» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль); Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

    «Локомотив» – «Амкар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Москва).

    «Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).

    «Томь» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    Источник: РФС

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    18.04.2017 16:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +354

      REDAT 18 апреля 2017, 21:25


      +88_________________+880_______
      _+880_______________++80_______
      _++88_____"БЫКИ"____+880________
      _++88_____________++88________
      __+880___________++88_________
      __+888_________++880__________
      __++880_______++880___________
      __++888_____+++880____________
      __++8888__+++8880++88_________
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      ___++888++8888+++888888+80____
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      ________+++++++8888888
      Хочу пожелать победы нашим "БЫКАМ"!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > REDAT 18 апреля 2017, 21:56

      это чё..,анализы.?

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      Рейтинг: +239

      nirita 18 апреля 2017, 20:28

      А Будогосский заявлял, что Мешков в этом сезоне больше не будет работать в РФПЛ за ошибки.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 18:28

      Это плохо.
      Вилков у меня ассоциируется со словом Жопа.
      Практически в каждом матче эта часть организма посвистывала в сторону тех кто больше отстегнёт.
      Отсюда и эпитет: Продажная Жопа .

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      Рейтинг: +23534

      Мары > max74 18 апреля 2017, 20:41

      Я ни разу не утверждал, что Вилков будет подсуживать какой то стороне, а тем более Ростову.Речь не об этом.Речь о том, что при судействе этого организма часто возникали вопросы и если считаете, что это не так, поищите в инете всё о судье Вилкове. Вылезет очень много скандалов, которые как известно на пустом месте не бывают.Как говорили мудрые: раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность.
      Ни чего личного.

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 18 апреля 2017, 20:42

      В вашей структуре клуба ещё и федул есть ?
      Поздравляю.Хорошее приобретение.

      -2
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 18 апреля 2017, 17:57

      Вилков, Безбородов и Еськов все продажные

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 апреля 2017, 17:13

      Нам все-равно кто судья, ЦСКА победит со счетом 1:3. Вперед ЦСКА!

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