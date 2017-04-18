«Реал» не проигрывает дома в Лиге чемпионов на протяжении 12-ти матчей

Во вторник, 18 апреля в Мадриде состоится ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Отметим, что «галактикос» на знают поражений в домашних матчах самого престижного клубного европейского турнира уже 12 встреч подряд: сливочные 10 раз обыгрывали своих соперников и дважды играли вничью.

«Бавария» в свою очередь в последних 12-ти играх на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сумела добиться лишь двух побед, один раз свести матч к ничьей и девять раз проиграть.

Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.