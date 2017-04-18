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    «Реал» не проигрывает дома в Лиге чемпионов на протяжении 12-ти матчей

    Во вторник, 18 апреля в Мадриде состоится ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

    Отметим, что «галактикос» на знают поражений в домашних матчах самого престижного клубного европейского турнира уже 12 встреч подряд: сливочные 10 раз обыгрывали своих соперников и дважды играли вничью.

    «Бавария» в свою очередь в последних 12-ти играх на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сумела добиться лишь двух побед, один раз свести матч к ничьей и девять раз проиграть.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 18 апреля 2017, 17:59

      ну у Баварии до последнего матча было 16 побед подряд в лч...так что это ни о чем не говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 апреля 2017, 17:53

      Все однажды кончается ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 апреля 2017, 17:52

      Ну 12 игр- это не так уж и много.
      Так что можно и ПРЕРВАТЬ . Нихр страшного не произойдет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 апреля 2017, 16:42

      Традиция сегодня должна быть прервана!

      0
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