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    Элбер: «Уверен, Левандовски приведет «Баварию» к выходу в полуфинал Лиги чемпионов»

    Экс-форвард «Баварии» Джоване Элбер считает, что выход на поле нападающего Роберта Левандовски в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» позволит рассчитывать мюнхенцам на общий успех в противостоянии со сливочными. Напомним, первый поединок, закончившийся победой «бланкос» (2:1), поляк пропустил из-за травмы.

    «Левандовски приведет «Баварию» к выходу в полуфинал, я в этом уверен. Команде явно не доставало его в домашней встрече. Он всегда может забить пару мячей, а сейчас он в очень хорошей форме», – сказал Элбер.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Bild

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    18.04.2017 15:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 19 апреля 2017, 00:18

      Спе-та..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 апреля 2017, 21:43

      Так говорит как будто Роберт Бог...да шикарный игрок,но он не всесилен...)

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 18 апреля 2017, 18:37

      При всём уважении к Мюнхенской команде (не клубу, а именно команде), их песня спета..

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 апреля 2017, 15:38

      Левандовски хорош, но он баварии не поможет, очень большую фору дали в германии. Теперь реал спокойно на контр атаках разорвет баварию в хлам!!!! Джовани, скажи спасибо что реал третий не загнал!!!

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