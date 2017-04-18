Элбер: «Уверен, Левандовски приведет «Баварию» к выходу в полуфинал Лиги чемпионов»

Экс-форвард «Баварии» Джоване Элбер считает, что выход на поле нападающего Роберта Левандовски в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» позволит рассчитывать мюнхенцам на общий успех в противостоянии со сливочными. Напомним, первый поединок, закончившийся победой «бланкос» (2:1), поляк пропустил из-за травмы.

«Левандовски приведет «Баварию» к выходу в полуфинал, я в этом уверен. Команде явно не доставало его в домашней встрече. Он всегда может забить пару мячей, а сейчас он в очень хорошей форме», – сказал Элбер.

Поединок «Реал» – «Бавария» состоится сегодня, 18 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.