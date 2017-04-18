Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Думаю, РФПЛ для Слуцкого будет предпочтительнее, чем Чемпионшип»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ, если получит достойное предложение. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Зенит».

    «В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем Чемпионшип», – сказал Арустамян.

    После 23-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 19 апреля 2017, 00:36

      Точно,не будет толку в Зените,не для тренера ,не для команды.
      Разные дороги. Да и поработать в Англии для любого отечественного тренера -
      шаг вперед,с прицелом на будущее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 18 апреля 2017, 20:46

      Чемпионшип в разы интереснее этого говна

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 апреля 2017, 20:17

      Слуцкому нужна конкретная перезагрузка. Не в РФПЛ. В противном случае может попасть на рыбалку с Романцевым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 18:19

      Со всем уважением к Слуцкому, но скорее всего свадьбы тут не будет.
      У Зенита совсем другая игра.Более интересная и атакующая.Чему здесь Слуцкий научит ?Время тянуть и запираться на своей половине поля ?Или занимать четвёртые места в ЛЧ?Нет.Зенит дошкольный уровень давно перерос.Пришло время расти дальше.Ну , а если серьёзно , у Зенита и Слуцкого абсолютно разный стиль.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 16:07

      болельщики цска его не поймут, хотя куда ещё-то. чемпионшип ерунда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska > NEON-SM 18 апреля 2017, 17:30

      Мы будем не против, однако. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 апреля 2017, 15:29

      предпочтительнее тем,что у нас ему будет легче,вот и все.а так ,чемпионшип посильнее нашего чемпионата будет,и там с ним возиться не будут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11