Арустамян: «Думаю, РФПЛ для Слуцкого будет предпочтительнее, чем Чемпионшип»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ, если получит достойное предложение. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Зенит».

«В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем Чемпионшип», – сказал Арустамян.

После 23-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.