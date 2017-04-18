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  • Арустамян: «Думаю, РФПЛ для Слуцкого будет предпочтительнее, чем Чемпионшип»

Арустамян: «Думаю, РФПЛ для Слуцкого будет предпочтительнее, чем Чемпионшип»

18 апреля 2017, 15:15
7

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ, если получит достойное предложение. Ранее появилась информация, что специалист может возглавить «Зенит».

«В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем Чемпионшип», – сказал Арустамян.

После 23-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Слуцкий Леонид Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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Asbjorn
1492518563
предпочтительнее тем,что у нас ему будет легче,вот и все.а так ,чемпионшип посильнее нашего чемпионата будет,и там с ним возиться не будут
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NEON-SM
1492520836
болельщики цска его не поймут, хотя куда ещё-то. чемпионшип ерунда
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Мары
1492528773
Со всем уважением к Слуцкому, но скорее всего свадьбы тут не будет. У Зенита совсем другая игра.Более интересная и атакующая.Чему здесь Слуцкий научит ?Время тянуть и запираться на своей половине поля ?Или занимать четвёртые места в ЛЧ?Нет.Зенит дошкольный уровень давно перерос.Пришло время расти дальше.Ну , а если серьёзно , у Зенита и Слуцкого абсолютно разный стиль.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1492535825
Слуцкому нужна конкретная перезагрузка. Не в РФПЛ. В противном случае может попасть на рыбалку с Романцевым.
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Axe111
1492537607
Чемпионшип в разы интереснее этого говна
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Gornostay
1492551397
Точно,не будет толку в Зените,не для тренера ,не для команды. Разные дороги. Да и поработать в Англии для любого отечественного тренера - шаг вперед,с прицелом на будущее
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