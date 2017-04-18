Непомнящий: «В России с десятилетнего возраста готовят команды, а надо – игроков»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что российским специалистам нужно менять принципы подготовки молодых игроков. По его мнению, в первую очередь нужно стремиться развивать индивидуальные качества юных футболистов, а не ставить во главу угла командные достижения.

«Как думаете, почему юношеские сборные России здорово выглядят на международных соревнованиях, чемпионами становятся? Почему ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА очень достойно играет против звездных академий? Потому что наши тренеры прекрасно умеют создавать команды – прятать индивидуальные недостатки футболистов, демонстрируя сильные командные качества. Но нельзя этим заниматься в детско-юношеском футболе! Сейчас же получается так, что в России с десятилетнего возраста готовят команды. А надо – игроков.

Мотивы тренеров понятны – их зарплата зависит от результата. Стал чемпионом Москвы? Молодец! А кто из этой чемпионской команды пробьется наверх, по большому счету, никого не интересует. Один пример: играет юношеский ЦСКА со сверстниками из «Манчестер Сити». Спрашиваю тренера армейцев Сашу Гришина: «Сколько человек у англичан в будущем будет играть за основу?» – «Четыре-пять». «А у нас?» – «Ни одного».

Необходимо менять систему подготовки ребят, структуру проведения соревнований. Нельзя мальчишек до 14 лет заставлять играть на победу, не должно быть никаких таблиц. До этого возраста даже сборные не собираются! Поэтому нужно, чтобы мальчишки свободно развивались. Не просто бегали на еще громадном для них поле, касаясь мяча раз в полчаса, а действительно играли. Обводили, не боялись рисковать, возиться с мячом», – сказал Непомнящий.