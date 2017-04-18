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    Непомнящий: «В России с десятилетнего возраста готовят команды, а надо – игроков»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что российским специалистам нужно менять принципы подготовки молодых игроков. По его мнению, в первую очередь нужно стремиться развивать индивидуальные качества юных футболистов, а не ставить во главу угла командные достижения.

    «Как думаете, почему юношеские сборные России здорово выглядят на международных соревнованиях, чемпионами становятся? Почему ЦСКА в Юношеской лиге УЕФА очень достойно играет против звездных академий? Потому что наши тренеры прекрасно умеют создавать команды – прятать индивидуальные недостатки футболистов, демонстрируя сильные командные качества. Но нельзя этим заниматься в детско-юношеском футболе! Сейчас же получается так, что в России с десятилетнего возраста готовят команды. А надо – игроков.

    Мотивы тренеров понятны – их зарплата зависит от результата. Стал чемпионом Москвы? Молодец! А кто из этой чемпионской команды пробьется наверх, по большому счету, никого не интересует. Один пример: играет юношеский ЦСКА со сверстниками из «Манчестер Сити». Спрашиваю тренера армейцев Сашу Гришина: «Сколько человек у англичан в будущем будет играть за основу?» – «Четыре-пять». «А у нас?» – «Ни одного».

    Необходимо менять систему подготовки ребят, структуру проведения соревнований. Нельзя мальчишек до 14 лет заставлять играть на победу, не должно быть никаких таблиц. До этого возраста даже сборные не собираются! Поэтому нужно, чтобы мальчишки свободно развивались. Не просто бегали на еще громадном для них поле, касаясь мяча раз в полчаса, а действительно играли. Обводили, не боялись рисковать, возиться с мячом», – сказал Непомнящий.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2017 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 19 апреля 2017, 15:18

      Кроме холеных столичных академий,где все лопается от денег,в регионах тренировочные поля после 20-летней давности постройки уже обветшали,тренировки похоже больше на уроки физкультуры полувековой давности,но родители рады и этому! Так что дальше,если ничего не менять,будет еще хуже!

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 18 апреля 2017, 19:08

      Особенно это заметно в провинции,тренеры СДШЮШ на минимальных зарплатах,им вообще пофиг на таланты игроков ,так как они и не знают что с ними делать.Результат команды важнее.Был случай когда мы сами (родители) подготовили индивидуально своих детей к турниру и дети выступили достойно(есть трофеи).Но дальше что? Лично я не могу дальше подготавливать своего сына,это должен делать тренер.И результат будет.НО как показывает практика зачастую на детском футболе всё и заканчивается.Печально.

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      Рейтинг: +22

      verba-lug 18 апреля 2017, 16:50

      Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С НЕПОМНЯЩИМ. МАЛО ВНИМАНИЯ СЕЙЧАС УДЕЛЯЕТСЯ ТЕХНИКИ И ИГРОВОГО МЫШЛЕНИЯ ИГРОКОВ. ВЕСЬ УПОР НА ФИЗИКУ. СОВСЕМ НЕТ ДВУНОГИХ ИГРОКОВ.СОВЕРШЕННО НЕТ ГОЛОВ С ЛЕТА, ИЗ-ЗА ШТРАФНОЙ С ПОДЪЕМА. ЧТО-БЫ СЕТКА ПОРВАЛАСЬ. ЕСЛИ ПАС ОТДАЮТ ,ТО В БОРЬБУ. НЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВРАТАРЕЙ,ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКИНФЕЕВА И ЕЩЕ ПАРОЧКУ ,ОСТАЛЬНЫЕ НЕ МАСТЕРОВИТЫЕ,ПРОХОДНОЙ ДВОР.НА МАТЧ ТВ ВЫШЛА НОВАЯ ПРОГРАММА КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ( ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ), ТАК ВОТ ЭТА ПРОГРАММА ОПОЗДАЛА ЛЕТ НА 5. МОЖНО БЫЛО ПОДОБРАТЬ ИГРОКОВ ДЛЯ СБОРНОЙ К Ч. М. ТЕПЕРЬ У НАС НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ЧУДО В 18 ГОДУ.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > verba-lug 18 апреля 2017, 17:45

      Хорошо что хоть вообще появилась. Попробуй, сдвинь это болото! Там такие туши сидят, заплывшие всем чем только можно, и им насрать на детей, по большому счету, а остальные боятся неприятностей - много женщин в руководстве детским спортом, а им с мужиками бодаться тяжело и неохота - им своих детей кормить надо. И как в конце восьмидесятых дали лозунг, что деньги теперь наше все, так народ до сих пор за этой морковкой так и идет послушно на убой.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 18 апреля 2017, 15:26

      Н-да... Помню и в 80-х тоже самое говорили. Нас всегда тренер "накачивал": "Это первенство города, это не дворовые побегушки!". А нам по 14ть лет, рвёмся в бой. Конечно, он здоровый мужик, ему семью кормить, и если мы хуже всех на город выступим, куда ему в ДЮСШ на "летучке" вымпел вставят? Правильно, туда. Это система "палок", как и везде: в ГАИ, ГорОНО, СДЮШОР, да и в Кремле тоже...

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