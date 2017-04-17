Адриано и Зе Луиш могут пропустить игру с «Ростовом»

Нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш могут не успеть восстановиться к матчу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Оба основных форварда красно-белых отсутствовали в заявке москвичей на встречу с «Зенитом» (2:1) по причине повреждений, полученных в поединке 22-го тура с «Уфой» (3:1).

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах, записав в свой актив один гол. 26-летний форвард из Кабо-Верде провел 17 игр, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными пасами.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.