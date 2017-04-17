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    Адриано и Зе Луиш могут пропустить игру с «Ростовом»

    Нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш могут не успеть восстановиться к матчу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Оба основных форварда красно-белых отсутствовали в заявке москвичей на встречу с «Зенитом» (2:1) по причине повреждений, полученных в поединке 22-го тура с «Уфой» (3:1).

    В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах, записав в свой актив один гол. 26-летний форвард из Кабо-Верде провел 17 игр, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными пасами.

    Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 17:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 апреля 2017, 00:08

      По большому счету - без разницы..

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 17 апреля 2017, 22:26

      Да выздоровели они уже. И готовятся к матчу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:15

      Хреново.
      Ростов на своём поле посильней сегодняшнего Зенита будет.
      Играть будет сложно без нападающих.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 апреля 2017, 22:07

      Братья и сёстры по футболу, пожелаем здоровья ВСЕМ игрокам РФПЛ !


      Да, вероятно, Спартак-таки станет чемпионом-2017... Поэтому его надо хорошенько подготовить к будущей еврослучке, и как следует проехаться по разомлевшим свинячьим окорочкам острозаточенной газонокосилкой РостСельМаша !!! РСМ!!! Победа!!! С ув.

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 17 апреля 2017, 21:29

      вот это будет матч...не матч,а матчище. лучшая атака против лучшей защиты...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 апреля 2017, 21:27

      0:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 19:58

      пусть восстанавливаются к цска

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 апреля 2017, 19:22

      И без них забьют.

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 17 апреля 2017, 18:53

      пусть восстанавливаются как положено

      1
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      Рейтинг: +114

      denmig 17 апреля 2017, 18:28

      Тухлячок по-прежнему на бомбардирчике! 5 вымышленных комментов! А юрка зотов все работает? Или стухлил совсем!? Пора закрываться!

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