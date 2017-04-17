Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адриано и Зе Луиш могут пропустить игру с «Ростовом»

17 апреля 2017, 17:59
19

Нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш могут не успеть восстановиться к матчу 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Оба основных форварда красно-белых отсутствовали в заявке москвичей на встречу с «Зенитом» (2:1) по причине повреждений, полученных в поединке 22-го тура с «Уфой» (3:1).

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах, записав в свой актив один гол. 26-летний форвард из Кабо-Верде провел 17 игр, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными пасами.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 22 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Адриано Луис Зе Луиш
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr. Tony Stark
1492441570
Да и без них все в атаке у мясных нормально, не нужный баласт
Ответить
filosof sparty
1492441646
Хреново, Зе в такой борьбе был бы очень полезен
Ответить
a_who
1492442259
Даже ничья нормально. Главное быть готовыми к игре с конюшней ! Здоровья !!!
Ответить
alll-1
1492442616
здоровья нашим игрокам
Ответить
Fancyfall
1492444434
пусть восстанавливаются как положено
Ответить
NEON-SM
1492448302
пусть восстанавливаются к цска
Ответить
VVM1964
1492449279
ЗДОРОВЬЯ ОБОИМ , МОЖЕТ ХОТЯ БЫ ЗЕ ЛУИШ ВОССТАНОВИТСЯ ( ВРОДЕ У НЕГО ТРАВМА ПОЛЕГЧЕ )
Ответить
Алекс Таранов
1492453747
вот это будет матч...не матч,а матчище. лучшая атака против лучшей защиты...
Ответить
Мары
1492456545
Хреново. Ростов на своём поле посильней сегодняшнего Зенита будет. Играть будет сложно без нападающих.
Ответить
Таганский
1492463325
По большому счету - без разницы..
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
1
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
2
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
2
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
8
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
6
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
6
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+