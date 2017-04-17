Таски: «Сейчас «Спартаку» нужно сохранить концентрацию на следующие матчи»

Защитник «Спартака» Сердар Таски после победы над «Зенитом» (2:1) в поединке 23-го тура РФПЛ призвал команду не терять концентрацию на оставшиеся семь встреч.

Красно-белым до завершения чемпионата предстоит провести четыре выездных поединка – с «Ростовом», ЦСКА, «Амкаром» и «Арсеналом», и три домашних, в которых им будут противостоять «Урал», «Томь» и «Терек».

«Победа! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи», – написал Таски на своей странице в Instagram.

После 23-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.