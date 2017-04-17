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    Таски: «Сейчас «Спартаку» нужно сохранить концентрацию на следующие матчи»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски после победы над «Зенитом» (2:1) в поединке 23-го тура РФПЛ призвал команду не терять концентрацию на оставшиеся семь встреч.

    Красно-белым до завершения чемпионата предстоит провести четыре выездных поединка – с «Ростовом», ЦСКА, «Амкаром» и «Арсеналом», и три домашних, в которых им будут противостоять «Урал», «Томь» и «Терек».

    «Победа! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи», – написал Таски на своей странице в Instagram.

    После 23-х туров подопечные Массимо Карреры возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.04.2017 15:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 20:29

      вот и не теряйте концентрацию) продолжайте в том же духе

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 17 апреля 2017, 19:39

      Таски русский знает?Оо

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 18:40

      Игра будет хорошая!!!!!!!!!Ждем победы!!!!!!!!Ростов правда любит играть 0-0,думаю Спартак изменит традицию Ростова

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 16:42

      Ростов на следующий матч обязательно организует у себя аншлаг.
      Тем более , что южане в этом сезоне на своём поле ни разу не проиграли.
      Матч опять будет от ножа.

      -3
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