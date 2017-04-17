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«Ювентус» заинтересован в услугах Горецки

17 апреля 2017, 13:57

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Леону Горецке. При этом «бьянконери» придется выдержать конкуренцию со стороны «Баварии» и минимум пяти клубов АПЛ.

Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает в июне 2018 года. Так как он до сих пор не продлил договор, кобальтовые, возможно, захотят расстаться с хавбеком ближайшим летом, чтобы не отпускать его потом бесплатно.

По информации источника, туринцы следят за развитием ситуации, однако не готовы платить требуемые за футболиста 30 миллионов евро. «Старая синьора» не намерена торговаться, но держит в уме возможность приобретения Горецки в случае снижения цены.

Считается, что молодого немца «Ювентусу» порекомендовал полузащитник туринской команды Сами Хедира.

В нынешнем сезоне Горецка провел 36 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Ювентус Шальке-04 Горецка Леон
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