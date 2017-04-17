Широков назвал увольнение Луческу в конце сезона логичным

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков уверен, что руководство «Зенита» вряд ли довольно работой главного тренера Мирчи Луческу по итогам текущего чемпионата. Бывший футболист добавил, что нужно в любом случае дать доработать специалисту до окончания сезона.

«Результатами «Зенита» руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

Не имеет никакого смысла увольнять тренера за семь-восемь туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое еще может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным», — сказал Широков.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.