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    Широков назвал увольнение Луческу в конце сезона логичным

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков уверен, что руководство «Зенита» вряд ли довольно работой главного тренера Мирчи Луческу по итогам текущего чемпионата. Бывший футболист добавил, что нужно в любом случае дать доработать специалисту до окончания сезона.

    «Результатами «Зенита» руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

    Не имеет никакого смысла увольнять тренера за семь-восемь туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое еще может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным», — сказал Широков.

    Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2017 08:37
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 17 апреля 2017, 15:09

      Решение надо принимать сегодня, завтра. Впереди ещё очная с Краснодаром. Команду надо встряхнуть, а это и Толян сможет.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 15:01

      Лучше сейчас выгнать, иначе вообще на следующий год без еврокубков останемся. Хуже точно уже не будет

      2
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      ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед > сасас 17 апреля 2017, 17:11

      Согласен.Команду нужно выстраивать к следующему сезону,и делать это уже сейчас ,а не по окончании сезона.Потом сложнее будет с новым тренером.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 апреля 2017, 12:34

      Думаю Луческу будет уволен. Раньери надо брать!)

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас > Den Bull 17 апреля 2017, 15:01

      и зачем он нужен?

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 апреля 2017, 11:29

      Странно все это. Игра в каждой зоне - защите, пз, нападении-не поставлена, а то, что было куда-то делось. Поэтому у хозяев вывод может быть однозначный... Как это получилось у Луческу - загадка. С таким составом и Семак мог иметь путевку в ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 17 апреля 2017, 10:57

      Ещё надо в ЛЧ попадать... Это теперь не видится таким уж простым действием, поскольку, если в игре ничего не поменяется, ЦСКА уступить легче лёгкого, а с 3-й позиции поди ещё туда потом отберись.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Torvald64 17 апреля 2017, 11:18

      С 3-й в этом году не выходят вообще.

      1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 17 апреля 2017, 10:46

      Ряд игроков Зенита просто не заметен на поле,и это не в конкретном матче,а на протяжении второй половины сезона.И они по-прежнему в старте.Что? Остальные вообще "мёртвые" или это тренерская задумка.Разбираться уже поздно.Поздравляю болельщиков Спартака ,вы заслужили победу,да и чемпионство тоже.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 10:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я бы так с плеча не рубил.
      Вспомните при ком Луческу начинал и кто ему достался в итоге.
      Здесь быстро игру не выстроишь.Требуется время.

      -4
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Мары 17 апреля 2017, 10:37

      согласен с тобой, за один сезон тяжело чего то добиться да и когда с начало одно, а потом другое...

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Andrering87 17 апреля 2017, 11:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я думаю если Луческу не погонят, уже на следующий год он может кого то отсеять, кого то привлечь и сбалансировать состав, а ещё через год будет уже реально претендовать на золото.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > vvv246 17 апреля 2017, 11:13

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      Прекращай хныкать.
      В Шахтёре у него тоже не сразу получилось, зато потом гремел и в не залежной и в еврокубках. Причём возможности у него были значительно скромнее чем у нынешнего Газпрома.
      Кстати вспомни как Зенит играл осенью.И это при том же тренере.

      -4
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      Рейтинг: +319

      Beim > Мары 17 апреля 2017, 12:12

      В спартаке так вон вообще помошник команду сплотил, и добивается результатов золотых. И все это в кратчайшие сроки, а луческу тренер с таким опытом, с такими ресурсами, в достаточно слабом чемпионате может и второе место проиграть

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Мары 17 апреля 2017, 12:15

      естественно.... микроклимат привести в нормальное состояние внутри команды...по составу Зенит не слабый, взять пару тройку игроков и начинать работать в нужном русле, а эти бомжики все плачутся...я только за чтоб конкуренция была в нашей лиге сильней, Спартаку это не помешает, но опять же на следующий сезон тоже я считаю нужно будет укрепляться....

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Beim 17 апреля 2017, 12:39

      Ну тут не стоит всё валить в одну кучу.
      К примеру у нас некоторые деятели любят покричать про багаж Аленичева.С моей точки зрения весь Аленичевский багаж это те игроки , которых пригласил Дима в команду, а также те кто при нём заиграл.Фактически нынешний состав.Массимо же из этих игроков сделал команду, вдохнул уверенность, научил биться за себя и за соседа.
      А у Луческу изначально была другая ситуация.Он пришёл на гораздо более сильный состав, который по среди сезона помахал Мирчу ручкой (Халк, Витсель и т.д.)Представь, что коучу пришлось по ходу сезона менять рисунок игры.Причём кардинально менять.В одних играх это прокатывало, а в других не очень.Затем на фоне неудач появилась неуверенность.Раздражительность если вдуматься.Как же так, мы Зенит, а нас моськой об тэйбл.Ну вот собственно тут то результат и вылез.Цыган виноват лишь в том, что во время не отреагировал на изменяющуюся ситуацию, а потом уже было поздно.

      -3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Andrering87 17 апреля 2017, 12:42

      Абсолютно согласен и подписываюсь под каждым словом.

      -2
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      Рейтинг: +439

      сасас > Мары 17 апреля 2017, 15:05

      гнать нахер этого деда из команды,

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас > vvv246 17 апреля 2017, 15:06

      почитал Ваши коменты- полностью согласен со всем сказанным. если деда оставят- то точно быть беде

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Мары 17 апреля 2017, 15:28

      все правильно сказал, полностью согласен с тобой)))

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 10:30

      Не получилось у румына, в Шахтёре всё было схвачено

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 17 апреля 2017, 10:21

      Когда его назначали - логика вообще отсутствовала...

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 апреля 2017, 09:52

      Я бы дал еще поработать

      -1
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