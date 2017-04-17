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Широков назвал увольнение Луческу в конце сезона логичным

17 апреля 2017, 08:37
40

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков уверен, что руководство «Зенита» вряд ли довольно работой главного тренера Мирчи Луческу по итогам текущего чемпионата. Бывший футболист добавил, что нужно в любом случае дать доработать специалисту до окончания сезона.

«Результатами «Зенита» руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.

Не имеет никакого смысла увольнять тренера за семь-восемь туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое еще может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным», — сказал Широков.

Матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 2:1. Красно-белые лидируют в чемпионате, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Луческу Мирча
Комментарии (40)
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zagrizlik
1492407668
Его сейчас надо снимать, иначе борьбы за ЛЧ не будет.
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NEON-SM
1492410135
Самая слабая тренерская работа за последние 15 лет
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Dimon013
1492410824
Конечно логичным! Это не в чемпионате Украины играть, в котором 2-3 команды играют!
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Lexa_Lexa
1492411924
Я бы дал еще поработать
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BarStep
1492413662
Когда его назначали - логика вообще отсутствовала...
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Мары
1492414325
Я бы так с плеча не рубил. Вспомните при ком Луческу начинал и кто ему достался в итоге. Здесь быстро игру не выстроишь.Требуется время.
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Ортапед
1492415170
Ряд игроков Зенита просто не заметен на поле,и это не в конкретном матче,а на протяжении второй половины сезона.И они по-прежнему в старте.Что? Остальные вообще "мёртвые" или это тренерская задумка.Разбираться уже поздно.Поздравляю болельщиков Спартака ,вы заслужили победу,да и чемпионство тоже.
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Бриг
1492417785
Странно все это. Игра в каждой зоне - защите, пз, нападении-не поставлена, а то, что было куда-то делось. Поэтому у хозяев вывод может быть однозначный... Как это получилось у Луческу - загадка. С таким составом и Семак мог иметь путевку в ЛЧ.
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сасас
1492430464
Лучше сейчас выгнать, иначе вообще на следующий год без еврокубков останемся. Хуже точно уже не будет
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zenitforever2015
1492430940
Решение надо принимать сегодня, завтра. Впереди ещё очная с Краснодаром. Команду надо встряхнуть, а это и Толян сможет.....
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