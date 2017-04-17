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    Самедов: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Напомним, что хавбек, вышедший в этой встрече на замену на 61-й минуте, забил победный гол в составе красно-белых.

    – Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?

    – Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча – неважно. Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»!

    – 10 очков преимущества на вашей памяти кто-нибудь отыгрывал? Может, в молодежную и юношескую пору?

    – Не знаю. Семь туров – это 21 очко. У нас впереди «Ростов», и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.

    – Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?

    – В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально, все-таки центральный матч был.

    – Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались...

    – Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.

    – Фотография в Instagram будет?

    – Увидите! Думаю, ждать совсем чуть-чуть.

    – Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы – гордитесь своим тренером?

    – Да!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 01:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 17 апреля 2017, 10:31

      Для этого и перешел, т.к. с Локо им бы не стал ближайшие годы, а возраст не тот чтобы ждать. А тут на все готовое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Burunduk 17 апреля 2017, 10:49

      Я бы не сказал, что на всё готовое! когда он приходил в спартак, ещё ничего не было ясно, а отрыв преследователей был минимальным, просто звёзды сошлись! он посчитал, что мясные могут уже в этом году стать чемпионами, он рискнул и не прогадал и скорее всего получит своё чемпионство

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 09:40

      В этом сезоне должно случится чудо, чтобы не выйграли, слишком. Особенно важны ближайшие 3 игры, Ростов, Урал и Цска, по итогом будет видно многое

      0
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 08:47

      Красава!!! Чтоб в каждом матче забивал!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 апреля 2017, 07:46

      Молодец, Санёчек! Ты сделал правильный выбор при выборе команды! )))

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:35

      Переход в Спартак стал счастливым для тебя!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:34

      Молодцы!!!!!!!!!Станешь чемпионом

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 17 апреля 2017, 07:29

      Зачет!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 06:46

      Мечты сбываются.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:07

      Это будет заслуженно

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 05:31

      Дзюба, бери примет с Самедова.
      Перешёл в Спартак и трофей в студию!

      -1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Мары 17 апреля 2017, 06:06

      ну пока еще не в студию, но он хотя бы не мелит языком как это бревно!

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Алекc 17 апреля 2017, 06:08

      Образно можно и в студию.
      Я ж не Дзюба чтобы утверждать, что в зенит за трофеями перешёл.

      -2
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