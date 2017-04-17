Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самедов: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком»

17 апреля 2017, 01:08
15

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Напомним, что хавбек, вышедший в этой встрече на замену на 61-й минуте, забил победный гол в составе красно-белых.

– Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?

– Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча – неважно. Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»!

– 10 очков преимущества на вашей памяти кто-нибудь отыгрывал? Может, в молодежную и юношескую пору?

– Не знаю. Семь туров – это 21 очко. У нас впереди «Ростов», и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.

– Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?

– В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально, все-таки центральный матч был.

– Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались...

– Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.

– Фотография в Instagram будет?

– Увидите! Думаю, ждать совсем чуть-чуть.

– Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы – гордитесь своим тренером?

– Да!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pzdc.
1492384756
Перешёл в Спартак выиграл трофей)
Ответить
арейская
1492393311
И это вполне реально, чем дальше, тем больше убеждаюсь в этом
Ответить
Мары
1492396270
Дзюба, бери примет с Самедова. Перешёл в Спартак и трофей в студию!
Ответить
Диктор
1492400782
Мечты сбываются.
Ответить
Mahone
1492403696
Молодцы!!!!!!!!!Станешь чемпионом
Ответить
Mahone
1492403734
Переход в Спартак стал счастливым для тебя!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Сармат Ростов
1492404411
Молодец, Санёчек! Ты сделал правильный выбор при выборе команды! )))
Ответить
kamaz89
1492408077
Красава!!! Чтоб в каждом матче забивал!
Ответить
NEON-SM
1492411259
В этом сезоне должно случится чудо, чтобы не выйграли, слишком. Особенно важны ближайшие 3 игры, Ростов, Урал и Цска, по итогом будет видно многое
Ответить
Burunduk
1492414271
Для этого и перешел, т.к. с Локо им бы не стал ближайшие годы, а возраст не тот чтобы ждать. А тут на все готовое.
Ответить
Главные новости
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
2
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
8
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
5
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
6
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+