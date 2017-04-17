Самедов: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итоги домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Напомним, что хавбек, вышедший в этой встрече на замену на 61-й минуте, забил победный гол в составе красно-белых.

– Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?

– Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча – неважно. Я просто хочу стать чемпионом со «Спартаком»!

– 10 очков преимущества на вашей памяти кто-нибудь отыгрывал? Может, в молодежную и юношескую пору?

– Не знаю. Семь туров – это 21 очко. У нас впереди «Ростов», и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.

– Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?

– В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально, все-таки центральный матч был.

– Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались...

– Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.

– Фотография в Instagram будет?

– Увидите! Думаю, ждать совсем чуть-чуть.

– Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы – гордитесь своим тренером?

– Да!