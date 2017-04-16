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  • Романцев: «Спартак» – команда, а «Зенит» – каждый сам за себя»

Романцев: «Спартак» – команда, а «Зенит» – каждый сам за себя»

16 апреля 2017, 21:25
32

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ходе матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита». На данный момент счет 1:1.

«Первый тайм полностью за «Спартаком», который выглядит мощнее и по игре, и по составу.. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, «Зенит» ушел бы в раздевалку совсем разбитым.

Честно говоря, не представляю, за счет чего «Зенит» может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В «Спартаке» все очевидно – высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.

Гол Промеса – результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. «Спартак» выглядит командой. А в «Зените» – каждый за себя. Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, «Спартак», который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону «Зенита».

Следить за событиями матча можно здесь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Романцев Олег
Комментарии (32)
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Диктор
1492368915
Полностью согласен.
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SeniorMoroz91
1492369170
Это еще без напов...
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proekt
1492369362
Я плачу, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! Только СПАРТАК!!!
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Kairat-Arshavin
1492369541
Ребята скоро будем в лиге ч Монако рвать! А бомжи сегодня с пол сил обыграли! Так что бомжи кукурузу охраняйте!
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САНЁК17
1492370023
наберут по объявления и каждый сам по себе.
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батог
1492370106
Похоже Зенит играл без тренера.
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qwera 1969
1492370712
Я за Зенит, но в данный момент Спартак лучше. Надо это признать и делать работу над ошибками...(мягко говоря)
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BANNIKOV1970
1492370764
пидерцы аут ёпт
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aleksander
1492371014
Старикан, твоё время прошло!!! Все чемпионства были куплены при тебе! А как только появилась конкуренция так вы сдулись(до этого чемпа) Ответить
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Мары
1492376908
Спартак рвёт голубое начало и это правильно. Сине бело Голубые могут топать на уйх. Спартак первый !!!!
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