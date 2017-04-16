Романцев: «Спартак» – команда, а «Зенит» – каждый сам за себя»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ходе матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита». На данный момент счет 1:1.

«Первый тайм полностью за «Спартаком», который выглядит мощнее и по игре, и по составу.. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, «Зенит» ушел бы в раздевалку совсем разбитым.

Честно говоря, не представляю, за счет чего «Зенит» может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В «Спартаке» все очевидно – высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.

Гол Промеса – результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. «Спартак» выглядит командой. А в «Зените» – каждый за себя. Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, «Спартак», который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону «Зенита».

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