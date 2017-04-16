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    Романцев: «Спартак» – команда, а «Зенит» – каждый сам за себя»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ходе матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита». На данный момент счет 1:1.

    «Первый тайм полностью за «Спартаком», который выглядит мощнее и по игре, и по составу.. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, «Зенит» ушел бы в раздевалку совсем разбитым.

    Честно говоря, не представляю, за счет чего «Зенит» может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В «Спартаке» все очевидно – высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.

    Гол Промеса – результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. «Спартак» выглядит командой. А в «Зените» – каждый за себя. Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, «Спартак», который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону «Зенита».

    Следить за событиями матча можно здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 21:25
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    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 00:08

      Спартак рвёт голубое начало и это правильно.
      Сине бело Голубые могут топать на уйх.
      Спартак первый !!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > Мары 17 апреля 2017, 00:24

      Только если на это год)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > aleksander 17 апреля 2017, 05:51

      Ты Ванга ? Нет ?
      Тогда тоже иди на уйх.

      -3
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      Рейтинг: +893

      Krics 16 апреля 2017, 23:31

      Каррера сумел создать Команду, что то замолчали о багаже Аленичева.
      Всех К/Б с победой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 16 апреля 2017, 22:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Старикан, твоё время прошло!!! Все чемпионства были куплены при тебе! А как только появилась конкуренция так вы сдулись(до этого чемпа)

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      -14
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > aleksander 16 апреля 2017, 22:41

      Ты , лично, их видел, эти Чемпионства. Видел игры? Если Нет, то молчи тогда, не позорь себя. Там всё было по делу, по игре.

      15
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      Рейтинг: +255

      aleksander > oyabun 16 апреля 2017, 23:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да... Выигрывать у "Ротора","Сокола" и т.д. при беспомощности других клубов(т.к.спартаком было все куплено) потом попадать в ЛЧ и проигрывать всем клубам с разницой 1-18 дааааа это истинное,настоящее чемпионство!!!!!

      -6
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      Рейтинг: +255

      aleksander > oyabun 16 апреля 2017, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это как раз и показало на тот момент всю истинную беду всего Российского Чемпа!!! Да ради бога,пускай СМ станет чемпионом,только хоть какие-то очки наберет!!! А то как ни попадед в Европу так сразу вылетит!!!)))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > aleksander 16 апреля 2017, 23:32

      Ты бы таблетки какие попил. Совсем дурной в своей ненависти. 1-18 было один раз, а был и полуфинал ЛЧ, были победы над Реалом и другими грандами. Хотя чего я тебе объясняю. Не захлебнись желчью

      4
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > aleksander 16 апреля 2017, 23:52

      Вот его мнение как раз интересно многим,,,,а ты иди проспись походу переотмечал Святое Воскресение

      1
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      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > slavutiq70 17 апреля 2017, 00:09

      https://m.youtube.com/watch?v=-KQBTNAWtm0
      Посмотри малолетка на свой спартаковский(и всероссийский позор), ещё пизд.ть чё то будешь! Иди спи глор!)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > Symbol 17 апреля 2017, 00:21

      Зато запомнилось всем навсегда!!! Такого позора ни какой клуб не терпел! Благодаря Маккаби и Динамо Загреб про вашу антисерию забыли! А тут полгода все получается и крылья расправились,точнее свинные складки)) смотрите не нарвитесь на Базель или Ливерпуль))) а то все по стандарту)))) первая игра-поражение, вторая игра вымученная ничья!!!))) ну или наоборот! Вам не привыкать просирать низшим клубам Европы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > aleksander 17 апреля 2017, 01:22

      дебил))) учи историю) 1-18 сдеЛали 18-летние пацаны!

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 апреля 2017, 22:26

      пидерцы аут ёпт

      5
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      Рейтинг: +255

      aleksander > BANNIKOV1970 16 апреля 2017, 23:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартаковские глоры в топку!!!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +255

      aleksander > BANNIKOV1970 16 апреля 2017, 23:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самый красивый и самое главное вместительный стадион у Нас у Питерцев!!!!! А ваш только на треню для сборных сподобиться))))

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 16 апреля 2017, 22:25

      Я за Зенит, но в данный момент Спартак лучше. Надо это признать и делать работу над ошибками...(мягко говоря)

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 16 апреля 2017, 22:15

      Похоже Зенит играл без тренера.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 16 апреля 2017, 22:13

      наберут по объявления и каждый сам по себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin 16 апреля 2017, 22:05

      Ребята скоро будем в лиге ч Монако рвать! А бомжи сегодня с пол сил обыграли! Так что бомжи кукурузу охраняйте!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > gosproektikabinet 16 апреля 2017, 22:12

      Че бля не знаешь себя куда деть? Я подскажу: Посматри на таблицу с разницой 10 очков!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > gosproektikabinet 16 апреля 2017, 22:19

      Бох тебе судья! Так что не бзди клоун!!

      1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > Kairat-Arshavin 16 апреля 2017, 22:25

      не усрись олень или сайгак, кто ты там не знаю!!!

      -3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > Kairat-Arshavin 16 апреля 2017, 22:25

      Смотри как бы тебе что-нибудь не порвали!!!

      -3
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      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > Пельш 1 16 апреля 2017, 22:28

      Сосал у Валдиса? Не зря себя так значит назвал! ИДИ НАХУЙ! Ублюдок нах!

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 16 апреля 2017, 22:02

      Я плачу, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! Только СПАРТАК!!!

      4
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 16 апреля 2017, 21:59

      Это еще без напов...

      5
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