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    Тарханов: «Томь» оборонялась всей командой, в связи с чем второй тайм прошел весь в борьбе»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0). По мнению специалиста, соперник хорошо действовал в обороне.

    «Мы имели преимущество в первом тайме, создавали моменты, но до опасных эпизодов не доходило, было слишком много передач. Соперник оборонялся всей командой, в связи с чем второй тайм прошел весь в борьбе. Мы все равно атаковали, но «Томь» хорошо оборонялась, в связи с чем мы не могли их вскрыть. Со скамейки запасных мы выпускали игроков атаки, поскольку не хотели подходить к концовке матча с минимальным преимуществом», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Урал» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 17:09
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