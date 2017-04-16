Тарханов: «Томь» оборонялась всей командой, в связи с чем второй тайм прошел весь в борьбе»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0). По мнению специалиста, соперник хорошо действовал в обороне.

«Мы имели преимущество в первом тайме, создавали моменты, но до опасных эпизодов не доходило, было слишком много передач. Соперник оборонялся всей командой, в связи с чем второй тайм прошел весь в борьбе. Мы все равно атаковали, но «Томь» хорошо оборонялась, в связи с чем мы не могли их вскрыть. Со скамейки запасных мы выпускали игроков атаки, поскольку не хотели подходить к концовке матча с минимальным преимуществом», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Урал» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.