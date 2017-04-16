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    Погребняк: «Зениту» нужен харизматичный тренер. Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о текущих выступлениях петербургского клуба. По словам футболиста, сине-бело-голубые должны пригласить на пост главного тренера более харизматичного специалиста, чем Мирча Луческу.

    Напомним, Погребняк выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 год. На данный момент петербуржцы занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидера на восемь очков.

    – Игра «Зенита» сейчас вам нравится?

    – Мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды.

    – Что с ней не так?

    – Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2017 00:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +288

      Cнег 27 апреля 2017, 10:04

      Великому По только и остаётся вью раздавать. На поле не пускают, мастерство давно ушло.

      0
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 16 апреля 2017, 13:50

      Зениту нужен Погребняк! Ну или наоборот!!!)))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 апреля 2017, 12:58

      С др.командами выходило а с мешком нет!Странно,однако.

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 апреля 2017, 09:33

      Это он про Жулиано?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 апреля 2017, 08:18

      Не спартачам советовать бомжам,
      Но что-то, где-то, как-то, блин - у вас не там.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 апреля 2017, 08:17

      если у бомжей забрать деньги они вернутся в 2000 год!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 апреля 2017, 07:21

      У Зенита достаточно денег приобрести тренера тор класса)))

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 16 апреля 2017, 07:02

      Сомнения меня берут, может ли быть Погребняк авторитетом в этом вопросе...

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 16 апреля 2017, 06:56

      немного не то-это всякие там коко,вот это реально не то

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 апреля 2017, 06:44

      Кто бы говорил . Харизматичный нападающий :-)

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