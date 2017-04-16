Погребняк: «Зениту» нужен харизматичный тренер. Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о текущих выступлениях петербургского клуба. По словам футболиста, сине-бело-голубые должны пригласить на пост главного тренера более харизматичного специалиста, чем Мирча Луческу.

Напомним, Погребняк выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 год. На данный момент петербуржцы занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидера на восемь очков.

– Игра «Зенита» сейчас вам нравится?

– Мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды.

– Что с ней не так?

– Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю.

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