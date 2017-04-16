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  • Погребняк: «Зениту» нужен харизматичный тренер. Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды»

Погребняк: «Зениту» нужен харизматичный тренер. Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды»

16 апреля 2017, 00:38
15

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о текущих выступлениях петербургского клуба. По словам футболиста, сине-бело-голубые должны пригласить на пост главного тренера более харизматичного специалиста, чем Мирча Луческу.

Напомним, Погребняк выступал за «Зенит» в период с 2007 по 2009 год. На данный момент петербуржцы занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидера на восемь очков.

– Игра «Зенита» сейчас вам нравится?

– Мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то – отсюда и невнятная игра у команды.

– Что с ней не так?

– Трансферная политика оставляет желать лучшего. Я не про русских даже, а про иностранцев, которые пришли на замену Халку и Витселю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Зенит Погребняк Павел
Комментарии (15)
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MDAR
1492292911
В паспорте гражданина РФ национальность не указывается. Если Файзулин иностранец, то пусть поговорят по душам. Язык мой, враг мой. Истина на века. Слово не воробей...... Если Пашка стал аналитиком, то я ВВП.
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Мары
1492304868
Это просто Халка нет.Не игрок, а игрочище. Только он умел забивать рикошетом от Дзюбы.Данни хорош, но даже он этого не умеет.
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plehanov6
1492306574
интересно, а игра погребняка в динамо его впечатляет?
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NEMETSRUS
1492314272
Кто бы говорил . Харизматичный нападающий :-)
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Нас Много
1492315337
Сомнения меня берут, может ли быть Погребняк авторитетом в этом вопросе...
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a-rakhmatov
1492316466
У Зенита достаточно денег приобрести тренера тор класса)))
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vodomut
1492319857
если у бомжей забрать деньги они вернутся в 2000 год!
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subbotaspartak
1492319887
Не спартачам советовать бомжам, Но что-то, где-то, как-то, блин - у вас не там.
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Михаил Спартач
1492339815
Зениту нужен Погребняк! Ну или наоборот!!!)))
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Cнег
1493276656
Великому По только и остаётся вью раздавать. На поле не пускают, мастерство давно ушло.
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