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    Григорян: «Поражение от «Крыльев Советов» полностью на моей совести. Нашу оборону вскрыли, как консервную банку»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб уступил «Крыльям Советов» (1:3). По словам российского специалиста, он виноват в данном поражении.

    «Эта игра полностью на моей совести. Я очень серьезно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Все это повлияло на игру. Мы стали дергаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла.

    При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках «Крылья Советов» вскрыли нас, как консервную банку», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

    После данного поражения «Анжи» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 19:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +144

      зиргай 17 апреля 2017, 21:11

      на ошибках учимся.... Ара, не сдавайся

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 16 апреля 2017, 15:38

      Вот не ожидал от крыльев такой прыти. Что это? Временное пробуждение или начало стабильности?

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 21:02

      Как то по*уй на эту недокоманду

      -1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 апреля 2017, 20:39

      Действительно с составом перемудрил, может тренер читает гостевую Анжи,а там чуть что всех игроков хают, по чем зря,может поэтому и не поставил в состав Кацаева и прочих кто играл против Зенита.

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