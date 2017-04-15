Григорян: «Поражение от «Крыльев Советов» полностью на моей совести. Нашу оборону вскрыли, как консервную банку»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб уступил «Крыльям Советов» (1:3). По словам российского специалиста, он виноват в данном поражении.

«Эта игра полностью на моей совести. Я очень серьезно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Все это повлияло на игру. Мы стали дергаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла.

При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках «Крылья Советов» вскрыли нас, как консервную банку», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

После данного поражения «Анжи» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.