Бартра выписался из больницы после инцидента в Дортмунде

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра выписан из больницы после перелома лучевой кости, полученного в результате взрывов, прогремевших возле автобуса «шмелей» накануне домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

Напомним, инцидент произошел вечером 11 апреля в Дортмунде. Испанец стал единственным, кто пострадал из футболистов. Ему была сделана операция. Игрок должен вернуться на поле примерно через месяц.

В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29-ти поединках, забив один гол и сделав четыре результативных передачи.