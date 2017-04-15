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    Бартра выписался из больницы после инцидента в Дортмунде

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра выписан из больницы после перелома лучевой кости, полученного в результате взрывов, прогремевших возле автобуса «шмелей» накануне домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

    Напомним, инцидент произошел вечером 11 апреля в Дортмунде. Испанец стал единственным, кто пострадал из футболистов. Ему была сделана операция. Игрок должен вернуться на поле примерно через месяц.

    В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29-ти поединках, забив один гол и сделав четыре результативных передачи.

    Источник: Bild

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    15.04.2017 17:28
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