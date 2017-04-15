Безуглов: «В проверке на допинг команд РФПЛ нет ничего страшного»

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что нет ничего страшного в проверке Британским антидопинговым агентством (UKAD) команд РФПЛ. Сегодня Премьер-лига на основании письма от РУСАДА обратилась к клубам письмо с просьбой до 20 апреля предоставить информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года.

«Такое в первый раз, но в этом нет ничего страшного. Это нормальная практика, тысячи спортсменов, входящие в систему ADAMS, так делают много лет. Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе.

Ничего страшного, просто врачам прибавится работы, а административные штабы клубов будут планировать тренировочный процесс и переезды более точно и на более длительный срок», – сказал Безуглов.

Напомним, ранее на допинг проверялись в большей степени российские клубы, участвующие в еврокубках, а также футболисты национальной сборной.

ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) является одним из основных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с применением запрещенных веществ. Данная система управляет базой данных, расположенной в интернете. Любой из спортсменов, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, обязан заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это в целях того, чтобы допинг-офицеры в любой момент имели возможность приехать к спортсмену и взять у него пробу.

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