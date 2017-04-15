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    Погребняк: «Нужно что-то срочно делать с лидерством «Спартака»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что считает главного тренера «Спартака» Массимо Карреру сильной личностью, поскольку он никогда не жалуется на судей. Также игрок выразил надежду, что «Зенит» не проиграет красно-белым в матче 23-го тура РФПЛ и сохранит интригу в борьбе за чемпионство.

    «Что отличает Карреру от других тренеров Премьер-лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера – сильная личность, это видно. Вытерпеть то, что творят наши судьи, – уже большое достижение.

    Насколько жарко будет на «Открытие Арене» в воскресенье? Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. А если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. То, что «Спартак» на первой строчке, пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно!» – сказал Погребняк.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.04.2017 12:50
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 16:50

      Молча сосать нужно и глядеть чтобы не захлебнуться.

      0
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 17 апреля 2017, 00:02

      срочно праздновать надо :)

      1
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 16 апреля 2017, 09:41

      Здрасти-приехали. Деревце проросло. Ты лучше с собой что-нибудь сделай или на пенсию вали.

      3
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 апреля 2017, 23:35

      еще пару таких высказываний и он встанет в один ряд с "великим" Дзюдибилом

      5
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 15 апреля 2017, 21:50

      еще одно бревно проснулось....раскудахтались что он,что Дзюба

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 апреля 2017, 19:22

      Что-то делать..,кому-то это придётся делать, но явно не тебе! (тебе только языком молоть и остаётся)!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 15 апреля 2017, 19:08

      "Нужно что-то с этим делать, причем срочно!» – сказал Погребняк.
      Сказал.. Сказал.... А что ему остается делать? От Паши-то это уже давно не зависит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 15 апреля 2017, 17:26

      Интересное высказывание)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 15 апреля 2017, 16:52

      ОУКБ

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 15 апреля 2017, 16:45

      лавочный эксперт, блин

      0
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