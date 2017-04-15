Погребняк: «Нужно что-то срочно делать с лидерством «Спартака»

Молча сосать нужно и глядеть чтобы не захлебнуться.
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что считает главного тренера «Спартака» Массимо Карреру сильной личностью, поскольку он никогда не жалуется на судей. Также игрок выразил надежду, что «Зенит» не проиграет красно-белым в матче 23-го тура РФПЛ и сохранит интригу в борьбе за чемпионство.
«Что отличает Карреру от других тренеров Премьер-лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера – сильная личность, это видно. Вытерпеть то, что творят наши судьи, – уже большое достижение.
Насколько жарко будет на «Открытие Арене» в воскресенье? Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. А если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. То, что «Спартак» на первой строчке, пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно!» – сказал Погребняк.
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.