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  • Погребняк: «Нужно что-то срочно делать с лидерством «Спартака»

Погребняк: «Нужно что-то срочно делать с лидерством «Спартака»

15 апреля 2017, 12:50
42

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что считает главного тренера «Спартака» Массимо Карреру сильной личностью, поскольку он никогда не жалуется на судей. Также игрок выразил надежду, что «Зенит» не проиграет красно-белым в матче 23-го тура РФПЛ и сохранит интригу в борьбе за чемпионство.

«Что отличает Карреру от других тренеров Премьер-лиги? Он никогда не жалуется на судей. Это надо уметь, особенно в нашем чемпионате. Каррера – сильная личность, это видно. Вытерпеть то, что творят наши судьи, – уже большое достижение.

Насколько жарко будет на «Открытие Арене» в воскресенье? Хотел бы, чтобы интрига сохранилась еще как минимум туров пять. Очень надеюсь, что «Зенит» не проиграет. А если «Спартак» победит, то уже наверняка станет чемпионом. При этом у «Спартака» серьезные кадровые проблемы, так что «Зениту» по силам их обыграть. То, что «Спартак» на первой строчке, пугает. 15 лет, значит, проигрывали, а тут на тебе. Нужно что-то с этим делать, причем срочно!» – сказал Погребняк.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Спартак Погребняк Павел
Комментарии (42)
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momwig_
1492250339
С собой что-нть сделай, бревно березовое
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nik55
1492250915
Паша ты такое же дерьмо как и Дзюба---если бы не Спартак кто нибудь знал что вы вообще есть----вы 2 березы на плющихе
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Dj-Sog
1492251352
Сложно будет Павлу что-то сделать из ФНЛ.
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Axe111
1492251445
Все четко сказано про мясокомбинат
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alll-1
1492251763
все по весне зацветает ,а бревна загнивают
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piligrim1986
1492253690
забейся в угол и плач, лузер
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Tostao
1492254526
Ещё одно говорящее дерево вышло в эфир.
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plehanov6
1492258168
А вот теперь действительно дерьмом запахло!
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Mr. Tony Stark
1492258224
Иди тренируйся чучело
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Пастырь
1492288544
еще пару таких высказываний и он встанет в один ряд с "великим" Дзюдибилом
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