РФПЛ. «Рубин» дома уступил «Краснодару»

Краснодар - с победой! О Рубине: некогда топ-клуб России сдал капитально, такое впечатление, что Грасия только мешает играть команде...
В матче 23-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях добился победы над «Рубином» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе «быков» стал Федор Смолов, поразивший ворота соперника на 57-й минуте встречи.
Таким образом, краснодарский клуб набрал 38 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Рубина» – 28 баллов и 10-я позиция.
Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур
Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Смолов, 57.
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М’Вила (Камболов, 67), Ахметов, Ткачук (Цакташ, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 76).
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе. Перейра (Шишкин, 63), Клаэссон, Смолов.
Предупреждение: Санчес, 60 – нет.
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