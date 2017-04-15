РФПЛ. «Рубин» дома уступил «Краснодару»

В матче 23-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях добился победы над «Рубином» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе «быков» стал Федор Смолов, поразивший ворота соперника на 57-й минуте встречи.

Таким образом, краснодарский клуб набрал 38 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Рубина» – 28 баллов и 10-я позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов, 57.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М’Вила (Камболов, 67), Ахметов, Ткачук (Цакташ, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 76).

Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе. Перейра (Шишкин, 63), Клаэссон, Смолов.

Предупреждение: Санчес, 60 – нет.

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