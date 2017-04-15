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    РФПЛ. «Рубин» дома уступил «Краснодару»

    В матче 23-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях добился победы над «Рубином» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе «быков» стал Федор Смолов, поразивший ворота соперника на 57-й минуте встречи.

    Таким образом, краснодарский клуб набрал 38 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Рубина» – 28 баллов и 10-я позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов, 57.

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М’Вила (Камболов, 67), Ахметов, Ткачук (Цакташ, 67), Жонатас, Лестьенн (Карадениз, 76).

    Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе. Перейра (Шишкин, 63), Клаэссон, Смолов.

    Предупреждение: Санчес, 60 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 15 апреля 2017, 22:21

      Краснодар - с победой! О Рубине: некогда топ-клуб России сдал капитально, такое впечатление, что Грасия только мешает играть команде...

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      Рейтинг: +702

      19element87 15 апреля 2017, 21:43

      Не у кого не возникло впечатления что матч получился какой то странный???

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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 15 апреля 2017, 21:50

      наверное у меня всё таки глюки)))

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > 19element87 15 апреля 2017, 22:09

      рубин нулевой, у краснодара силы закончились после еврокубков.... это нормально для наших клубов с еврокубковой весной

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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 апреля 2017, 21:36

      Стадион Рубину не нужен. Болельщиков у команды нет

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