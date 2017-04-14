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    Фернандеш: «Локомотив» обязан выйти в Лигу Европы»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что железнодорожники должны заработать право на участие в Лиге Европы на следующий сезон. Также игрок подчеркнул, что одной из задач команды является победа в Кубке России, которая даст красно-зеленым возможность выступить в Европе.

    «У «Локомотива» две задачи – подняться как можно выше в таблице и выиграть Кубок России. Победа в Кубке даст право сыграть в Лиге Европы, где «Локомотив» быть обязан», – сказал Фернандеш.

    После 22-х туров «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 31 очко и отставая от еврокубковой зоны на четыре балла. В финале Кубка России подопечные Юрия Семина встретятся с «Уралом».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.04.2017 19:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 14 апреля 2017, 23:35

      если возьмут кубок и оставят примерно такой состав,то в следующем сезоне паровоз попрёт на всех парах

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 22:03

      давайте лигу Европы!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 апреля 2017, 21:27

      Локомотив попал в Лигу Европы .Когда я пропустил ?))

      -2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 апреля 2017, 20:45

      Только Локо только победа

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 20:20

      Кубок надо брать...

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 апреля 2017, 19:55

      тяжело идем

      3
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