Фернандеш: «Локомотив» обязан выйти в Лигу Европы»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что железнодорожники должны заработать право на участие в Лиге Европы на следующий сезон. Также игрок подчеркнул, что одной из задач команды является победа в Кубке России, которая даст красно-зеленым возможность выступить в Европе.

«У «Локомотива» две задачи – подняться как можно выше в таблице и выиграть Кубок России. Победа в Кубке даст право сыграть в Лиге Европы, где «Локомотив» быть обязан», – сказал Фернандеш.

После 22-х туров «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 31 очко и отставая от еврокубковой зоны на четыре балла. В финале Кубка России подопечные Юрия Семина встретятся с «Уралом».