«Спартак» имеет приоритет при выкупе Маурисио, игроком интересуются клубы из России

Футбольный агент Витор Гонсалвеш, представляющий интересы защитника «Спартака» Маурисио, заявил, что его клиентом интересуется ряд клубов из России. Отметим, что московский клуб бразилец выступает на правах аренды и принадлежит «Лацио».

Ранее сообщалось, что красно-белые не планируют выкупать контракт футболиста.

«Маурисио очень счастлив играть в «Спартаке» и почти уверен, что станет чемпионом с командой в нынешнем сезоне. На данный момент говорить о его будущем преждевременно. «Спартак» будет иметь приоритет в сделке, если захочет выкупить трансфер. К Маурисио есть интерес, как в России, так и за ее пределами, это хороший игрок, профессиональный и трудолюбивый, только топ-клубы получат шанс подписать его в следующем сезоне», – рассказал Гонсалвеш.

В нынешнем сезоне Маурисио провел за «Спартак» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.