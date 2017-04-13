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Источник: Маурисио летом покинет «Спартак»

13 апреля 2017, 20:00
17

Спортивный журналист Игорь Рабинер заявил, что защитник «Спартака» Маурисио во время летнего трансферного окна покинет московский клуб. Напомним, 28-летний бразилец принадлежит «Лацио» и выступает за красно-белых на правах аренды.

«По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. «Спартак» не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился», – сказал Рабинер.

В нынешнем сезоне Маурисио провел за «Спартак» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио
Комментарии (17)
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Mr. Tony Stark
1492104892
Так в принципе он и не нужен
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proekt
1492105746
Главное, чтобы пришли защитники - хорошего уровня!!!
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Диктор
1492108011
Невелика потеря.
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Мары
1492108092
Ну не вписывается он в нашу игру. Просто не вписывается.
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oyabun
1492110224
Непонятно зачем и брали. Изначально никак не усиление для команды был. От баласта надо избавляться, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и летом уже взять действительно ценного игрока в оборону. Потому что при всем моем уважении, на данный момент подбор игроков оборонительного плана в Спартаке очень уж средненького уровня, мягко говоря. Никак не для высоких целей.
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slavа0508
1492110944
Покинет и покинет
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filosof sparty
1492111139
Согласен, Джикия сильнее, но всё равно спасибо ему
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ttter
1492119429
Запомню его самоотверженность,дикий заряд на борьбу и гол Тереку,но к сожалению его уровень как защитника весьма невысок,а как известно:"Хороший парень-это не профессия".
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Каратель помойников
1492128403
странное название статьи.если игрока берут в аренду,то по окончании этого срока он всегда покидает команду(не обязательно его выкупать,это на усмотрение руководства клуба и тренера).можно лишь сказать -спасибо за игру,он ничего не портил.множество игроков играет в аренде,а потом возвращается
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momwig_
1492151874
Я не согласен, что он так уж совсем "ничем не отличился". Центральным его ставили редко, хотя когда ставили, как-то особо он не косячил. И вообще - номер не отбывал. Возможно, в плане перспектив развития рассчитывают на других, но это и вопрос другой.
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