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    Источник: Маурисио летом покинет «Спартак»

    Спортивный журналист Игорь Рабинер заявил, что защитник «Спартака» Маурисио во время летнего трансферного окна покинет московский клуб. Напомним, 28-летний бразилец принадлежит «Лацио» и выступает за красно-белых на правах аренды.

    «По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. «Спартак» не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился», – сказал Рабинер.

    В нынешнем сезоне Маурисио провел за «Спартак» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 20:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 апреля 2017, 09:37

      Я не согласен, что он так уж совсем "ничем не отличился". Центральным его ставили редко, хотя когда ставили, как-то особо он не косячил. И вообще - номер не отбывал. Возможно, в плане перспектив развития рассчитывают на других, но это и вопрос другой.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 апреля 2017, 03:06

      странное название статьи.если игрока берут в аренду,то по окончании этого срока он всегда покидает команду(не обязательно его выкупать,это на усмотрение руководства клуба и тренера).можно лишь сказать -спасибо за игру,он ничего не портил.множество игроков играет в аренде,а потом возвращается

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      Рейтинг: +1191

      ttter 14 апреля 2017, 00:37

      Запомню его самоотверженность,дикий заряд на борьбу и гол Тереку,но к сожалению его уровень как защитника весьма невысок,а как известно:"Хороший парень-это не профессия".

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 апреля 2017, 22:18

      Согласен, Джикия сильнее, но всё равно спасибо ему

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 13 апреля 2017, 22:15

      Покинет и покинет

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 апреля 2017, 22:03

      Непонятно зачем и брали. Изначально никак не усиление для команды был. От баласта надо избавляться, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и летом уже взять действительно ценного игрока в оборону. Потому что при всем моем уважении, на данный момент подбор игроков оборонительного плана в Спартаке очень уж средненького уровня, мягко говоря. Никак не для высоких целей.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:28

      Ну не вписывается он в нашу игру.
      Просто не вписывается.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 21:26

      Невелика потеря.

      3
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      Рейтинг: +197

      proekt 13 апреля 2017, 20:49

      Главное, чтобы пришли защитники - хорошего уровня!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 13 апреля 2017, 20:34

      Так в принципе он и не нужен

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