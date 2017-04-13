Источник: Маурисио летом покинет «Спартак»

Спортивный журналист Игорь Рабинер заявил, что защитник «Спартака» Маурисио во время летнего трансферного окна покинет московский клуб. Напомним, 28-летний бразилец принадлежит «Лацио» и выступает за красно-белых на правах аренды.

«По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. «Спартак» не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился», – сказал Рабинер.

В нынешнем сезоне Маурисио провел за «Спартак» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.