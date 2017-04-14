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    Тухель: «Боруссии» нужно вернуться в колею»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает, что его команде необходимо время для возвращения в колею после событий, связанных со взрывом бомбы перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» в прошедший вторник. Времени до ближайшего матча с «Айнтрахтом» в Бундеслиге осталось мало, но специалист уверен в своих футболистах.

    «Сейчас для нас важно вернуться в свою колею, справиться с тем, что произошло в последние дни. Все игроки на такие вещи реагируют по-разному. Конечно, нельзя просто сделать вид, что все в порядке.

    В ближайшую субботу нам предстоит сыграть против «Айнтрахта». Это очень неприятный соперник, на протяжении долгого времени находившийся на пике формы. Да, сейчас у них переполнен лазарет, травмирован в том числе ключевой игрок команды Хасебе. Из-за этого во второй половине сезона они не показывали столь высоких результатов. При всем этом, они продолжают здорово играть и очень компактно обороняются. Взламывать их защиту очень сложно. Нам нужны хорошие идеи и их грамотное воплощение.

    Для нас приятно, что в строй возвращается Марко Ройс. Возможно, он сумеет выйти и в стартовом составе. В любом случае его возвращение сильно поможет нам», – сказал Тухель.

    Матч 29-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Айнтрахт» состоится в субботу, 15 апреля, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    14.04.2017 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 апреля 2017, 07:09

      Все будет хорошо! и в субботу, и в среду!!

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