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    Василий Березуцкий и Дзагоев готовятся к матчу против «Ростова» в общей группе

    Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, восстанавливающиеся после повреждений, готовятся к матчу 23-го тура РФПЛ против «Ростова» в общей группе. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

    «Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно. Окончательное решение за врачами. Алексей – в общей группе, Алан – с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры», – сказал Бабаев.

    Напомним, встреча между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 15 апреля в Москве и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2017 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 апреля 2017, 08:54

      Думаю Ростов победит 1-2)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 апреля 2017, 11:34

      Это не поможет, все равно Ростов победит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 апреля 2017, 07:53

      Жаль что не смогу посмотреть (

      0
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