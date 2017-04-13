Василий Березуцкий и Дзагоев готовятся к матчу против «Ростова» в общей группе

Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, восстанавливающиеся после повреждений, готовятся к матчу 23-го тура РФПЛ против «Ростова» в общей группе. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Березуцкий и Дзагоев готовятся к игре наравне со всеми, но выйдут ли они на поле, однозначно сказать сложно. Окончательное решение за врачами. Алексей – в общей группе, Алан – с небольшими ограничениями. Оба готовятся к матчу, а дальше будем смотреть накануне игры», – сказал Бабаев.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 15 апреля в Москве и начнется в 14:30 по московскому времени.