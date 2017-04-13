«Барселона» летом может приобрести Верратти, Дибалу, Деулофеу и Бельерина и пригласить на пост главного тренера Вальверде

Тут планерки идёт.слышно кто куда,где будут играть.Пока вы будете разбираться сезон закончится.
Руководство «Барселоны» во время летнего трансферного окна планирует приобрести ряд футболистов.
Сообщается, что речь идет о защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине, полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти и нападающих «Ювентуса» и «Милана» Пауло Дибале и Жераре Деулофеу.
Кроме того, каталонский клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены продать трех футболистов.
На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, имея в активе 69 очков.