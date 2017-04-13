«Барселона» летом может приобрести Верратти, Дибалу, Деулофеу и Бельерина и пригласить на пост главного тренера Вальверде

Руководство «Барселоны» во время летнего трансферного окна планирует приобрести ряд футболистов.

Сообщается, что речь идет о защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине, полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти и нападающих «Ювентуса» и «Милана» Пауло Дибале и Жераре Деулофеу.

Кроме того, каталонский клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены продать трех футболистов.

На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, имея в активе 69 очков.