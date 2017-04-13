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    «Барселона» летом может приобрести Верратти, Дибалу, Деулофеу и Бельерина и пригласить на пост главного тренера Вальверде

    Руководство «Барселоны» во время летнего трансферного окна планирует приобрести ряд футболистов.

    Сообщается, что речь идет о защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине, полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти и нападающих «Ювентуса» и «Милана» Пауло Дибале и Жераре Деулофеу.

    Кроме того, каталонский клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды наставника «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

    Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены продать трех футболистов.

    На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, имея в активе 69 очков.

    Источник: Sport.es

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    13.04.2017 19:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 апреля 2017, 22:15

      Тут планерки идёт.слышно кто куда,где будут играть.Пока вы будете разбираться сезон закончится.

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > САНЁК17 13 апреля 2017, 22:59

      В след сезоне хотяб

      -1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 апреля 2017, 22:11

      Диабалу точно не может купить.он продлил контракт,что бы его купить огромное бабло надо.

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 13 апреля 2017, 21:59

      они едва месси зарплату позволить могут. врят ли ктото из топов захочет зарплату на уровне новичка из академии

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 апреля 2017, 20:39

      1. ПЗ - Бельерин. 2. ЦАПЗ - Коутиньо. 3. Защитник - Маркиньос. 4. Нап - Дибала/Хамес/Делафеу. 5. ПЗ - Иско/Тиаго Алькантара.
      Можно продать - Матье, Маскерано, Гомеш, Туран!
      Месси может спустится в центр плаймейкером будет.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Luis Figo 13 апреля 2017, 20:58

      и тогда в ффп не впишется барса....

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Luis Figo 13 апреля 2017, 21:22

      ты конечно классно придумал, но откуда столько бабла?? а какже ФФП?

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Luis Figo 13 апреля 2017, 21:30

      Напу не трогай.. Тут проблема в обороне, ну и в полузащиту нужно новичка..

      Продать Матье, Гомеша, Дениса, видаля и самим добавить бабла..

      Купить хотяб Незнаю, Коутиньо можно Верратти..

      В защиту, кого нибудь вроде Маркиньоса хотели приобрести

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 20:21

      Дибала врядли перейдёт в Барсу.. Тут своё трио, а он не захочет сесть на скамейку)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 апреля 2017, 20:17

      Барселона не против их купить это факт, но откуда столько бабла??? Дибала минимум 100 лямов, какой вельверде??? а как же информация про помошника энрике унсуе??? это 100% утка.

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Павел Буре 13 апреля 2017, 20:20

      Если и купят Дибалу то вместо кого интересно ??) :)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > pzdc. 13 апреля 2017, 21:25

      согласен, все это бред сивой кабылы!!! нужны полузащитники нормальные, и правый защитник. за 1 год не думаю что это можно сделать. бабла не хватит, и финансовый феерплей не позволит, так что остается надеется только на чудо. (не надо было алькантару продавать, фабрегас под вопросом.)

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Павел Буре 13 апреля 2017, 21:32

      Правый защитник обязательно.. И в полузащиту новичка б))

      У Альбы травма ??

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