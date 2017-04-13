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    Матье, Туран и Маскерано могут покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна

    Несколько футболистов «Барселоны» могут покинуть команду во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, речь идет о защитниках Жереми Матье и Хавьере Маскерано, а также полузащитнике Арда Туране.

    Отмечается, что каталонский клуб в конце нынешнего сезона намерен пойти на изменение состава и продать ряд игроков.

    В нынешнем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 13 матчей, в которых забил один гол. В активе Турана – 17 встреч, три забитых мяча и две результативных передачи. На счету Маскерано – 22 игры и два голевых паса.

    Источник: Skysports

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    13.04.2017 19:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 13 апреля 2017, 22:14

      Вроде и альба на апл смотрит.И у иньесты пороха чутка осталось.И пике хочет после чм в америку.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 апреля 2017, 19:31

      Турана можно оставить, Матье вообще не игрок, Маскерано староват как и Матье.
      Тут новостей нет

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 19:19

      Турана можно для запаса сохранить. Гомеша, Матье, Алькасер, Дениса можно продать.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > pzdc. 13 апреля 2017, 20:08

      Даже нужно)

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      Рейтинг: -36

      FatalMix > pzdc. 13 апреля 2017, 20:39

      диванный тренер дает советы

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > FatalMix 13 апреля 2017, 21:36

      А что нет разве ?
      И это не советы, я просто пишу как бы лучше было бы для команды..)

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      Рейтинг: +63

      barca9651 13 апреля 2017, 19:13

      Маскерано надо оставлять, а вот насчет Матье только ЗА
      Не понимаю как барса вообще могла его подписать

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      Рейтинг: +571

      levon_man 13 апреля 2017, 19:11

      Только Маскерано жаль - остальные не состав Барсы.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > levon_man 13 апреля 2017, 19:32

      Туран состав, под другие схемы, Барса своим натиском уже ничего в Европе сделать не может, иногда стоит подумать и об обороне

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