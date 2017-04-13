Матье, Туран и Маскерано могут покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна

Несколько футболистов «Барселоны» могут покинуть команду во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, речь идет о защитниках Жереми Матье и Хавьере Маскерано, а также полузащитнике Арда Туране.

Отмечается, что каталонский клуб в конце нынешнего сезона намерен пойти на изменение состава и продать ряд игроков.

В нынешнем сезоне Матье провел за «Барселону» в Примере 13 матчей, в которых забил один гол. В активе Турана – 17 встреч, три забитых мяча и две результативных передачи. На счету Маскерано – 22 игры и два голевых паса.