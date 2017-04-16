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РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал», «Спартак» сразится с «Зенитом»

16 апреля 2017, 19:25
52

Сегодня, 16 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур РФПЛ. «Оренбург» обыграл «Терек». «Томь» в гостях проиграла «Уралу», а «Арсенал» дома уступил «Локомотиву». В центральном матче всего тура «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 апреля, 20:00 по московскому времени

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.

Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов, 57.

Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Уфа ЦСКА Ростов Анжи Крылья Советов Рубин Краснодар Оренбург Ахмат Урал Томь Арсенал Локомотив Спартак Зенит
Комментарии (52)
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Бидон Пoмoев
1492264908
Как сказал Сергей Андреев-;"Сколько забьёт Ростов не знаю,но ЦЫСКА точно не забьёт нисколько".
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ded-53
1492317602
Будет битва...
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a_who
1492319117
Основное не проиграть . Но играть на победу ! Удачи КБ !
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BAIv
1492320539
главное голов побольше...3-3 счет вполне нормальный для весёлой игры, или 5-4 спартак выиграет...
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Lev Aleks
1492321182
1-4 zenit))))
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ЯРБОЛ
1492327916
Зенит обязан побеждать - и забют сегодня другие , но не Дзюба.
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С@НЁК.
1492329914
Знатный будет бой-пусть победит сильнейший.
Ответить
Вамфири
1492331469
едем за победой!!!
Ответить
ttter
1492344761
Нам нужна Победа!!!
Ответить
REDAT
1492360635
Вперед "Спартак",надо побеждать "Зенит"!!!!!!!!!!!!!!!
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