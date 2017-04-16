РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал», «Спартак» сразится с «Зенитом»

Сегодня, 16 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур РФПЛ. «Оренбург» обыграл «Терек». «Томь» в гостях проиграла «Уралу», а «Арсенал» дома уступил «Локомотиву». В центральном матче всего тура «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 апреля, 20:00 по московскому времени

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.

Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов, 57.

Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.