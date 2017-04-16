РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал», «Спартак» сразится с «Зенитом»

Вперед "Спартак",надо побеждать "Зенит"!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 16 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур РФПЛ. «Оренбург» обыграл «Терек». «Томь» в гостях проиграла «Уралу», а «Арсенал» дома уступил «Локомотиву». В центральном матче всего тура «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
16 апреля, 20:00 по московскому времени
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.
Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).
Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Смолов, 57.
Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).
Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.