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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Арсенал», «Спартак» сразится с «Зенитом»

    Сегодня, 16 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур РФПЛ. «Оренбург» обыграл «Терек». «Томь» в гостях проиграла «Уралу», а «Арсенал» дома уступил «Локомотиву». В центральном матче всего тура «Спартак» сыграет с «Зенитом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 апреля, 20:00 по московскому времени

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Амкар (Пермь) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гол, 35 (в свои ворота); 1:1 – Бодул, 89.

    Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).

    Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов, 57.

    Оренбург – Терек (Грозный) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попович, 27; 1:1 – Грозав, 73; 2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота).

    Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 40.

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 19:25
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +354

      REDAT 16 апреля 2017, 19:37

      Вперед "Спартак",надо побеждать "Зенит"!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 апреля 2017, 19:30

      Хорошего футбола всем...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 16 апреля 2017, 19:30

      ну чего сегодня бомжы накажут хрюшек

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 апреля 2017, 18:22

      Знатная будет рубка!!!! Не в обиду Спартачам, но лучше если победит Зенит, хоть интрига в чемпионате сохранится,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > gosproektikabinet 16 апреля 2017, 18:32

      Если будет играть лучше. то не вопрос!

      1
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > gosproektikabinet 16 апреля 2017, 20:00

      Сравниваешь не сравнимое

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 16 апреля 2017, 15:15

      Ну если мясные бомжей раскатают, то кубок их, спустя сколько там вроде 16 лет

      0
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      ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В > Mr. Tony Stark 16 апреля 2017, 18:23

      ?? Кубок ??

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 16 апреля 2017, 15:12

      Нам нужна Победа!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 16 апреля 2017, 11:31

      едем за победой!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Вамфири 16 апреля 2017, 13:58

      Судью что ли своего прихватили?) раз так уверено едите

      4
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      ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири > Beim 16 апреля 2017, 22:52

      мдаа,видимо не того судью взяли))
      поздравляю с почти уже чемпионством,хотя вы его конечно не заслужили!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 апреля 2017, 11:05

      Знатный будет бой-пусть победит сильнейший.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 16 апреля 2017, 10:31

      Зенит обязан побеждать - и забют сегодня другие , но не Дзюба.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Kaisla 16 апреля 2017, 10:07

      даааааа в этом дерби хотелось бы увидеть много голов)))))) и что бы команды не сидели в обороне))

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Kaisla 16 апреля 2017, 15:14

      Де́рби (англ. derby) — спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона.

      2
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > ttter 16 апреля 2017, 18:22

      Коммент новичка. Тупого поросенка

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ttter 16 апреля 2017, 19:37

      В связи с этим, чтобы подчеркнуть накал страстей, слово дерби стали употреблять для футбольных противостояний двух соперников, делящих первое-второе место чемпионата на протяжении долгих лет. --- До конца лень дочитать? вроде спартак каждый год борется за чемпионство и его противостояние с Зенитом вполне можно назвать дерби!

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