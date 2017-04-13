Нигматуллин: «Матч со «Спартаком» – шанс для «Зенита» зацепиться за золотые медали»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Нигматуллин выразил мнение, что этот поединок будет очень ярким и закончится вничью со счетом 1:1.

«Афиша «Спартак» — «Зенит» очень громкая. Для питерского клуба это шанс зацепиться за золотые медали и вернуться в чемпионскую гонку. Команда Мирчи Луческу сделает все, чтобы выиграть у красно-белых. Для спартаковцев победа над «Зенитом» будет почти синонимом победы в чемпионате. Понятно, что впереди будет еще семь туров и говорить о чемпионстве будет пока рано. Но психологически «Спартаку» будет очень легко.

Нас ждет очень яркий матч с большим количеством единоборств и опасных моментов. Мне кажется, что команды сыграют вничью – 1:1. Это не худший результат для команды Массимо Карреры, но такой результат, кстати, будет на руку ЦСКА», — сказал Нигматуллин.

Напомним, что матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».