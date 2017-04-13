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  • Нигматуллин: «Матч со «Спартаком» – шанс для «Зенита» зацепиться за золотые медали»

Нигматуллин: «Матч со «Спартаком» – шанс для «Зенита» зацепиться за золотые медали»

13 апреля 2017, 12:42
7

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Нигматуллин выразил мнение, что этот поединок будет очень ярким и закончится вничью со счетом 1:1.

«Афиша «Спартак» — «Зенит» очень громкая. Для питерского клуба это шанс зацепиться за золотые медали и вернуться в чемпионскую гонку. Команда Мирчи Луческу сделает все, чтобы выиграть у красно-белых. Для спартаковцев победа над «Зенитом» будет почти синонимом победы в чемпионате. Понятно, что впереди будет еще семь туров и говорить о чемпионстве будет пока рано. Но психологически «Спартаку» будет очень легко.

Нас ждет очень яркий матч с большим количеством единоборств и опасных моментов. Мне кажется, что команды сыграют вничью – 1:1. Это не худший результат для команды Массимо Карреры, но такой результат, кстати, будет на руку ЦСКА», — сказал Нигматуллин.

Напомним, что матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Нигматуллин Руслан
Комментарии (7)
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Чеба
1492077591
Ну не знаю...
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hans6978T
1492079804
Только Победа, Только Зенит!
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Garrincha58
1492080682
зацепиться можно штаниной об косяк а здесь уже давно всем ясно
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paracetamol
1492084687
Сколько можно жевать 100 раз пережёванное?! Соплежуй ты наш!
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polt
1492085121
Шансы все профуканы. А матч судьи похоронят.
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Мары
1492085464
Хотеть можно много. А по факту будет рубка.Это единственное, что можно предугадать.
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ZENIT-59
1492087584
Верю в Зенит! Должны Дани и компания доказать, что их рано сбрасывать со счетов.Надо ребятам сыграть за Питер , принести радость всем болельщикам нашего города, да и всем. кто болеет за клуб!
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