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    Нигматуллин: «Матч со «Спартаком» – шанс для «Зенита» зацепиться за золотые медали»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Нигматуллин выразил мнение, что этот поединок будет очень ярким и закончится вничью со счетом 1:1.

    «Афиша «Спартак» — «Зенит» очень громкая. Для питерского клуба это шанс зацепиться за золотые медали и вернуться в чемпионскую гонку. Команда Мирчи Луческу сделает все, чтобы выиграть у красно-белых. Для спартаковцев победа над «Зенитом» будет почти синонимом победы в чемпионате. Понятно, что впереди будет еще семь туров и говорить о чемпионстве будет пока рано. Но психологически «Спартаку» будет очень легко.

    Нас ждет очень яркий матч с большим количеством единоборств и опасных моментов. Мне кажется, что команды сыграют вничью – 1:1. Это не худший результат для команды Массимо Карреры, но такой результат, кстати, будет на руку ЦСКА», — сказал Нигматуллин.

    Напомним, что матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2017 12:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 апреля 2017, 15:46

      Верю в Зенит! Должны Дани и компания доказать, что их рано сбрасывать со счетов.Надо ребятам сыграть за Питер , принести радость всем болельщикам нашего города, да и всем. кто болеет за клуб!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 15:11

      Хотеть можно много.
      А по факту будет рубка.Это единственное, что можно предугадать.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 апреля 2017, 15:05

      Шансы все профуканы. А матч судьи похоронят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 14:58

      Сколько можно жевать 100 раз пережёванное?! Соплежуй ты наш!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2017, 13:51

      зацепиться можно штаниной об косяк а здесь уже давно всем ясно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 13 апреля 2017, 13:36

      Только Победа, Только Зенит!

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 12:59

      Ну не знаю...

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