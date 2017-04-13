Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему любителям футбола не понравился показ Лиги чемпионов. Напомним, матч «Баварии» и «Реала» телеканал показал с 78-й минуты. Это произошло из-за перешедшего в овертайм финального матча КХЛ.

«Меня вчера прокляли за Лигу чемпионов. Конечно, это был самый короткий матч Лиги чемпионов, 20 минут, который мы показали.

Все хотят смотреть спорт в прямом эфире. Любители хоккея – хоккей. Любители футбола – футбол. Сотый гол Криштиану Роналду никто не будет смотреть в отложенной записи», – сказала Канделаки на форуме 3D ЖУРНАЛИСТИКА.

Напомним, матч «Баварии» и «Реала» завершился победой испанской команды со счетом 2:1.