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  • Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

13 апреля 2017, 11:48
89

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему любителям футбола не понравился показ Лиги чемпионов. Напомним, матч «Баварии» и «Реала» телеканал показал с 78-й минуты. Это произошло из-за перешедшего в овертайм финального матча КХЛ.

«Меня вчера прокляли за Лигу чемпионов. Конечно, это был самый короткий матч Лиги чемпионов, 20 минут, который мы показали.

Все хотят смотреть спорт в прямом эфире. Любители хоккея – хоккей. Любители футбола – футбол. Сотый гол Криштиану Роналду никто не будет смотреть в отложенной записи», – сказала Канделаки на форуме 3D ЖУРНАЛИСТИКА.

Напомним, матч «Баварии» и «Реала» завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Канделаки Тина
Комментарии (89)
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bset
1492074315
Любишь футбол и хочешь смотреть только футбол - покупаешь пакет каналов Матч Футбол. Там никаких хоккеев не было. И показывали не один матч ЛЧ, а параллельно два. Выбирай любой. А то в России люди привыкли за бесплатно еще претензии предъявлять. В Европе давно все каналы платные.
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turist82
1492075829
Все кто тут плюется - халявщики. Вам показывают футбол - бесплатно. Раньше нахаляву один матч тура РФПЛ лишь показывали...сейчас стараются показать все или почти все. Ан нет - находятся недовольные дармоеды которым все не нравится. Не нравится - смотрите НТВ+ за деньги, тематический каналы и все
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Виталич
1492078485
все правильно сделали..наше всегда важнее..в данном случае ,хоккей..всем не угодишь..молодцы матч ТВ..
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Asbjorn
1492078962
По поводу бесплатного показа,во первых,аудитории ,что любит мяч больше,во вторых,есть бесплатный канал кхл,почему там не показать финал?
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hevbn 28
1492079530
Вообще не понимаю в чем проблема ,я например Бавария-Реал смотрел на футболе 2,а хоккей ,который я тоже люблю посмотрю сегодня.Такие мои приоритеты ,а тем кто не хочет платить за дополнительные каналы предлагаю не возникать по этому поводу.Во первых хоккей начинался раньше,а следовательно его не могли оборвать по ходу овертайма,а во вторых прекрасно понимаю хоккей с участием наших команд ,тем более финал само собой является приоритетом для федерального канала .Так,что в данном случае просто не понимаю в чем виновата Тина.
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Drezden85
1492079577
Канделаки походу в шоке от того что узнала что в хоккее овертаймы еще есть...сеткой вещания рулить это тебе не сиськи фотошопить
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filosof sparty
1492080345
Я тоже предпочитаю футбол, но уверен, что канал поступил верно! Вы, господа, должны понимать, что некоторым хоккей нравится много больше, а это была финальная серия!!! С пониманием надо относиться, а не с подростковым эгоизмом!
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!77
1492081030
На их сайте во время матча работал канал футбол-2, посмотрел без проблем. 21-й век, уже в часах и холодильниках интернет есть. Хотели бы, посмотрели.
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SASCHA1988
1492157469
Переносите эти сраные овертаймы значит.... ПОКАЗЫВАЙТЕ ИХ В ЗАПИСИ.... БАВАРИЯ-РЕАЛ это не гнилые Металлург и СКА.... Или сделайте для хоккея ещё один, отдельный канал, чтобы в будущем НЕ БЫЛО таких сраных накладок!!!!!!! ВЕСЬ ВЕЧЕР, ВСЁ НАСТРОЕНИЕ СВОЛОЧИ ИСПОРТИЛИ!!!!!!!!! БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, СОБАКИ!!!!
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SASCHA1988
1492157572
Канделаки - ты сволочь последняя, тебе не место на СПОРТИВНОМ КАНАЛЕ!!!! ТЫ СОВСЕМ НЕ УМЕЕШЬ РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ!!!! ВСЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ЖДАЛИ!!!! ЗАфиг нам этот хоккей сраный сдался????
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