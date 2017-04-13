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    Канделаки: «Меня прокляли за Лигу чемпионов, потому что хотят смотреть спорт в прямом эфире»

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему любителям футбола не понравился показ Лиги чемпионов. Напомним, матч «Баварии» и «Реала» телеканал показал с 78-й минуты. Это произошло из-за перешедшего в овертайм финального матча КХЛ.

    «Меня вчера прокляли за Лигу чемпионов. Конечно, это был самый короткий матч Лиги чемпионов, 20 минут, который мы показали.

    Все хотят смотреть спорт в прямом эфире. Любители хоккея – хоккей. Любители футбола – футбол. Сотый гол Криштиану Роналду никто не будет смотреть в отложенной записи», – сказала Канделаки на форуме 3D ЖУРНАЛИСТИКА.

    Напомним, матч «Баварии» и «Реала» завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 11:48
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +10

      Кар Карыч 14 апреля 2017, 14:53

      финал чемпионата россии по хоккею по значимости в разы важнее матча между испанским и германским клубами , и останавливать трансляцию в овертайме было бы как минимум некорректно по отношению к хоккейным болельщикам.кстати думаю что рейтинг матча бавария-реал вряд ли бы побил рекорды

      0
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      Рейтинг: +38

      I'm > Кар Карыч 16 апреля 2017, 16:48

      Ты не прав.

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 апреля 2017, 11:51

      Куда вообще полезла... кубок гагарина вместо такого матча показывать, просто у меня слов нет, ребят)

      0
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      Рейтинг: +4

      SASCHA1988 14 апреля 2017, 11:12

      Канделаки - ты сволочь последняя, тебе не место на СПОРТИВНОМ КАНАЛЕ!!!! ТЫ СОВСЕМ НЕ УМЕЕШЬ РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ!!!! ВСЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ЖДАЛИ!!!! ЗАфиг нам этот хоккей сраный сдался????

      -3
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      Рейтинг: +4

      SASCHA1988 14 апреля 2017, 11:11

      Переносите эти сраные овертаймы значит.... ПОКАЗЫВАЙТЕ ИХ В ЗАПИСИ.... БАВАРИЯ-РЕАЛ это не гнилые Металлург и СКА.... Или сделайте для хоккея ещё один, отдельный канал, чтобы в будущем НЕ БЫЛО таких сраных накладок!!!!!!! ВЕСЬ ВЕЧЕР, ВСЁ НАСТРОЕНИЕ СВОЛОЧИ ИСПОРТИЛИ!!!!!!!!! БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ, СОБАКИ!!!!

      -3
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      Рейтинг: +11

      Познер 14 апреля 2017, 07:36

      *****ёй страдает этот матч тв....ВЫ определяйтесь что вы показываете ... Либо Хоккей либо футбол либо баскетбол...А так одной жопой на 2 стула вот такая хрень то и происходит...Мужика нужно в директора а не бабу...тогда все норм будет ... такими темпами будем 10 минут балета смотреть потом 10 минут хоккея 10 минут баскетбола , а на футбол ссори время не хватило!!! Эх Тина Тина

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 апреля 2017, 04:16

      Люди ждали ЛЧ, не высыпались, чтобы с утра на работу. Еще кёрлинг или лыжи на всю ночь с идиотом Губерниевым показала бы, дура!

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 апреля 2017, 20:02

      А где обещанный слова медведа?все имеет право смотреть спорт канал без платно! А наш спорт канал только херню показывает!КХЛ кому это надо когда идет футбол ЛИГА ЧЕМПИОНОВ финальные игры.Вы об это не до думали?Еще ноет они.

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 апреля 2017, 17:47

      Так вот кого именно проклинать надо было)

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 13 апреля 2017, 16:24

      Ну и правильно сделали, буть ты проклята, Тина Канделаки! Нужно было тогда вообще не показывать

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 апреля 2017, 14:32

      ну хоккей то тоже интересный был,надо уж было тогда игру всю показывать хоть и в записи

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