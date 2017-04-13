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    Алиев: «Надеюсь, скоро клюнет какая-то команда»

    Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев находится в ожидании предложения от профессионального клуба. В данный момент он поддерживает форму, выступая за «Катандзаро».

    «Играю за «Катандзаро», поддерживаю форму. Контракта нет. Карьеру я не завершил, не сказал такого. Надеюсь, что скоро клюнет какая-то команда. За «Катандзаро» играю для себя. У меня там есть друг Антон Матяж, попросил побегать. Я был не против, почему бы нет. Конечно, там не такой уровень, не такой уровень вратарей. Поэтому со штрафных и получается забивать. Как говорится, еще что-то осталось.

    Понимаю, в какой стране живем, понимаю, сколько людей мне завидуют. Прицепилось «гаденыш» ко мне, потому что так Игорь Суркис сказал. Не знаю, почему люди так ко мне относятся. Почему у вас такое мнение обо мне? Будьте добрыми», – сказал Алиев.

    Ранее полузащитник выступал за киевское «Динамо», «Локомотив», «Анжи». За сборную Украины он провел 28 матчей, забил шесть голов.

    Источник: YouTube

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    13.04.2017 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 13 мая 2017, 09:28

      Алиев - дебил вонючий

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