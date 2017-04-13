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    Нойер: «В первом тайме «Бавария» должна была выигрывать 3:0»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда должна была решить исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» еще в первом тайме.

    «Не стоит забывать, что у нас все еще остаются шансы пройти в следующий раунд. «Бавария» была лучше в первом тайме и должна была вести со счетом 2:0. Или даже 3:0», – сказал Нойер.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    13.04.2017 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2017, 14:02

      По-моему, Нойер близкий родственник дзюбишке. Оба хорошо языком молотят!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 апреля 2017, 13:06

      Ты то куда? Там по-хорошему и 2-0 не пахло, если б не судья... Да у Видаля момент, но и у Буратино был шанс даже лучше... Про второй тайм я вообще молчу, по логике Нойера там Реал должен был отгружать 5-6 мячей...

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 апреля 2017, 11:31

      Везёт сильнейшим.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 апреля 2017, 11:26

      Побеждает тот кто забивает, а не рассуждает.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 апреля 2017, 11:18

      Вернётся Левандовски, тогда посмотрим!

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 апреля 2017, 09:53

      Должна не должна ... Счёт на табло 2-1 в пользу Реала... Эти все разговоры в пользу бедных ...

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