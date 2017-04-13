Нойер: «В первом тайме «Бавария» должна была выигрывать 3:0»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда должна была решить исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» еще в первом тайме.

«Не стоит забывать, что у нас все еще остаются шансы пройти в следующий раунд. «Бавария» была лучше в первом тайме и должна была вести со счетом 2:0. Или даже 3:0», – сказал Нойер.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.