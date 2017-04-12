Джеррард: «Не знаю, почему Матье играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал защитника «Барселоны» Жереми Матье после поражения испанского клуба от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матье был заменен в перерыве, потому что первые 45 минут были для него настоящим кошмаром. Я вообще не понимаю, почему он играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды», — сказал англичанин в эфире BT Sport.

В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в 16-ти матчах команды Луиса Энрике и забил один гол.