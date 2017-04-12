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    Джеррард: «Не знаю, почему Матье играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал защитника «Барселоны» Жереми Матье после поражения испанского клуба от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Матье был заменен в перерыве, потому что первые 45 минут были для него настоящим кошмаром. Я вообще не понимаю, почему он играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды», — сказал англичанин в эфире BT Sport.

    В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в 16-ти матчах команды Луиса Энрике и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 19:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 апреля 2017, 16:10

      глядя на Матье, можно подумать, что он и сам не понимает почему он играет в форме Барселоны, и кто вообще все эти люди которые его окружают

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 13 апреля 2017, 17:48

      Ну почему тот же самый Ренату Санчеш,Киммих,Асенсио,Мбаппе,Дембеле норм играю, но молодняк Барсы оставляет желать лучшего !

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 апреля 2017, 00:59

      вся быгсилона уровня оТсасуны, сука пацталом))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 апреля 2017, 20:48

      Полностью согласен!

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 20:21

      Гомеш, Д. Суарес, Алькасер, Матье игроки уровня Осасуны но не как Барсы..

      Сразу понял что прое6ём матч увидев Матье в старте..

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 20:43

      Первую очередь от энрики избавиться надо

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 12 апреля 2017, 21:24

      Ты это самое говорил когда Барса трофеи выигрывала ?

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 19:43

      Да все такого мнения, лягушатнику пора на пенсию

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 апреля 2017, 19:28

      Да даже рубин клуб не его уровня...максимум луч энергия

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