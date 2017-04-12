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  • Джеррард: «Не знаю, почему Матье играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды»

Джеррард: «Не знаю, почему Матье играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды»

12 апреля 2017, 19:12
10

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал защитника «Барселоны» Жереми Матье после поражения испанского клуба от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матье был заменен в перерыве, потому что первые 45 минут были для него настоящим кошмаром. Я вообще не понимаю, почему он играет в форме «Барселоны». Он очень далек от уровня команды», — сказал англичанин в эфире BT Sport.

В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в 16-ти матчах команды Луиса Энрике и забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Джеррард Стивен Матье Жереми
Комментарии (10)
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алекс88
1492014501
Да даже рубин клуб не его уровня...максимум луч энергия
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Mr. Tony Stark
1492015392
Да все такого мнения, лягушатнику пора на пенсию
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Mr Abdullaev
1492017674
Гомеш, Д. Суарес, Алькасер, Матье игроки уровня Осасуны но не как Барсы.. Сразу понял что прое6ём матч увидев Матье в старте..
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АлёшкА91
1492019306
Полностью согласен!
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abhvfdtcn
1492034363
вся быгсилона уровня оТсасуны, сука пацталом))))))))))))))))
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LERMONTOV
1492094923
Ну почему тот же самый Ренату Санчеш,Киммих,Асенсио,Мбаппе,Дембеле норм играю, но молодняк Барсы оставляет желать лучшего !
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dolf666
1492175427
глядя на Матье, можно подумать, что он и сам не понимает почему он играет в форме Барселоны, и кто вообще все эти люди которые его окружают
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