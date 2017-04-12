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    Кроос не жалеет, что перешел в «Реал»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос уверен, что «Бавария» сильно изменилась с тех пор, когда он выступал в составе этого клуба. При этом немец отметил, что не жалеет о своем переходе в иностранную команду.

    «Многое изменилось с тех пор, как я покинул «Баварию». Переход в зарубежный клуб – это большой шаг, тем более если речь идет о «Реале». Думаю, это было правильное решение, и я прибавил как футболист», – считает Кроос.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится в Мюнхене в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 12 апреля 2017, 13:58

      красава

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