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    Дибала: «Всю свою жизнь я мечтал испытать подобные чувства, и сегодня мне это удалось»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, ставший автором дубля в первом матче четвертьфинала против «Барселоны» (3:0), поделился эмоциями от победного матча.

    «Я считаю, что мы продемонстрировали прекрасную игру. Мы реализовали свои моменты, у нас позитивный настрой перед матчем на «Камп Ноу». Я доволен. Очень. Всю свою жизнь я мечтал испытать подобные чувства, и сегодня мне это удалось. Мы уверены в себе, все на нашей стороне. Необходимо двигаться вперед и добиваться своих целей.

    Но нельзя почивать на лаврах. Мы знает, что нужно не пропустить, чтобы пройти дальше. В Испании сложно играть, все это видели в матче с «ПСЖ». Но мы хорошая команда, мы сможем добиться успеха вместе», – сказал футболист.

    Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

    Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»

    Источник: Football Italia

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    12.04.2017 00:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 апреля 2017, 06:57

      барса,думаю,жопу будет рвать,чтобы его купить

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 апреля 2017, 01:09

      правильно говорит и по делу))) а защита у Ювентуса на высоте))) и я не думаю что барселона повторит результат мачта с ПСЖ....ребят без обид....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2017, 01:04

      Вам ответом и 10 забють.. бонучи и кельини если сломаются... Милан тепер юви... у Итали всегда защитники хорошие бывают

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 12 апреля 2017, 01:00

      ну ты новый Месси, и седня ты его отшлепал)))

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Benifacto 12 апреля 2017, 01:05

      Месси в его года такой барсе 5 6 загрузил бы

      -1
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