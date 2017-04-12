Дибала: «Всю свою жизнь я мечтал испытать подобные чувства, и сегодня мне это удалось»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, ставший автором дубля в первом матче четвертьфинала против «Барселоны» (3:0), поделился эмоциями от победного матча.

«Я считаю, что мы продемонстрировали прекрасную игру. Мы реализовали свои моменты, у нас позитивный настрой перед матчем на «Камп Ноу». Я доволен. Очень. Всю свою жизнь я мечтал испытать подобные чувства, и сегодня мне это удалось. Мы уверены в себе, все на нашей стороне. Необходимо двигаться вперед и добиваться своих целей.

Но нельзя почивать на лаврах. Мы знает, что нужно не пропустить, чтобы пройти дальше. В Испании сложно играть, все это видели в матче с «ПСЖ». Но мы хорошая команда, мы сможем добиться успеха вместе», – сказал футболист.

Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

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