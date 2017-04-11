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    Ракитич считает матч против «Ювентуса» моментом истины

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса». По словам хавбека, каталонцы намерены победить во всех оставшихся играх.

    «Вот и настал момент истины – трудный, важный, многообещающий. «Барса» должна показывать свой лучший футбол, а то, что мы играет каждые три дня – это не отговорка. Все не так просто. Мы намерены победить в каждом оставшемся матче сезона. «Ювентус» – опытная команда, они знают, как взять игру под контроль. У них собраны очень организованные футболисты. Все-таки они выигрывают чемпионат Италии много лет подряд. Мы должны сыграть на максимуме, показать свои лучшие качества», – сказал футболист.

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: Marca

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    11.04.2017 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 апреля 2017, 08:37

      Вот момент истины и настал !!!! :-)

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