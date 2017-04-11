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Ракитич считает матч против «Ювентуса» моментом истины

11 апреля 2017, 19:31
1

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса». По словам хавбека, каталонцы намерены победить во всех оставшихся играх.

«Вот и настал момент истины – трудный, важный, многообещающий. «Барса» должна показывать свой лучший футбол, а то, что мы играет каждые три дня – это не отговорка. Все не так просто. Мы намерены победить в каждом оставшемся матче сезона. «Ювентус» – опытная команда, они знают, как взять игру под контроль. У них собраны очень организованные футболисты. Все-таки они выигрывают чемпионат Италии много лет подряд. Мы должны сыграть на максимуме, показать свои лучшие качества», – сказал футболист.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

Источник: Marca
Лига чемпионов Ювентус Барселона Ракитич Иван
Комментарии (1)
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NEMETSRUS
1491975477
Вот момент истины и настал !!!! :-)
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