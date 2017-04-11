Фелипе Луис: «Каждый в «Атлетико» уверен, что Гризманн останется в клубе»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился мыслями насчет будущего нападающего мадридцев Антуана Гризманна. По его словам, футболисты «матрасников» уверены, что 26-летний француз не покинет команду по завершении сезона.

«Мы не обязаны ничего ему говорить, каждый уверен, что он останется. Неделю за неделей он становится лучше. Антуан – человек-гений и я понимаю, почему он является одним из претендентов на «Золотой мяч», – сказал Луис.

Напомним, ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

В нынешнем сезоне Гризманн записал в свой актив 23 гола и 11результативных передач в 43-х. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.