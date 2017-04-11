Мутко: «25 апреля ФИФА объявит о том, что Россия готова к Кубку конфедераций»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что 25 апреля делегацией ФИФА во главе с генеральным секретарем Фатмой Самурой должно быть объявлено о готовности России к проведению Кубка конфедераций-2017.

«Мы на пороге крупных спортивных событий. 25 апреля прибывает большая делегация ФИФА в Санкт-Петербург вместе с генеральным секретарем. ФИФА должна объявить о том, что мы готовы к Кубку конфедераций», – сказал Мутко.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.