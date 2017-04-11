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    Мутко: «25 апреля ФИФА объявит о том, что Россия готова к Кубку конфедераций»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что 25 апреля делегацией ФИФА во главе с генеральным секретарем Фатмой Самурой должно быть объявлено о готовности России к проведению Кубка конфедераций-2017.

    «Мы на пороге крупных спортивных событий. 25 апреля прибывает большая делегация ФИФА в Санкт-Петербург вместе с генеральным секретарем. ФИФА должна объявить о том, что мы готовы к Кубку конфедераций», – сказал Мутко.

    Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    11.04.2017 16:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 апреля 2017, 18:01

      Пару чемоданов от Мудько ,решили дело!
      Ма ла дец!

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 11 апреля 2017, 19:15

      посмотрим недочёты....

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 апреля 2017, 18:16

      матрешки с ебалом мудко продавать будут иноземцам

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 апреля 2017, 18:11

      У меня 25-го именины, я не забуду,
      Радом буду.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2017, 17:44

      А как же Крестовский со сгнившей поляной? Или мозги будете пудрить ФИФА?

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      Рейтинг: +86

      Вервольф 11 апреля 2017, 17:24

      И похер, что она на самом деле не будет готова.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 апреля 2017, 16:53

      Только вот народ билеты брать не хотят, сказал Мутко и заплакал.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Амба Нагорск 11 апреля 2017, 19:15

      а кто о народе переживает??? мажориков достаточно, разберут.

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