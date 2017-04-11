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    Бубнов: «Шатов не прав. Его за такое могут и оштрафовать»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал взаимную словесную перепалку между полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу после матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

    «Высказывание Шатова? Я считаю, что совершать публичные выпады против тренера, когда ты имеешь проблемы со здоровьем, неправильно. Его за такое могут и оштрафовать. Это странный выпад – он даже не конкретизирует ничего. Что он этим хотел сказать?

    Ответный аргумент Луческу – весомый. Шатов действительно много пропустил, он из-за этого и в сборной не играет. Кроме того, к нему были претензии по игре в принципе. Поэтому думаю, что Олег Шатов не прав», — сказал Бубнов.

    Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

    Луческу: «Из-за травм Шатов сам отдалил себя от команды»

    Источник: Sportbox.ru

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    11.04.2017 08:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 апреля 2017, 13:45

      Что за люди наши футболисты?! Чуть сверкнет талантом, сразу засияет тупостью.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 апреля 2017, 13:39

      Травма головы мучает шатова, пора обратно в урал.

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 апреля 2017, 10:57

      Даже перед приходом Луческу, было видно что Шатов сдал а точнее "зажрался". Тут еще и агент масло в огонь подливает

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 08:49

      а что он такого сказал журналюги его спровоцировали и он сказал что тренер и без него обходится тоесть ему видней вот и все, а вот его агентишка тот уже тему развил тем самым своему же клиенту и поднасрал вот как то так

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 11 апреля 2017, 08:39

      Ну штрафами вряд ли напугаешь наших игроков, а вот ссылка в дубль, может и подействует.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > порт 11 апреля 2017, 15:47

      да в какой дубль, лучше уж сразу в Сибирь за полярный круг, пущай нефть, газ добывает. А вот через пол годика можно и обратно, вот тогда мы все увидим на что он как футболист способен.
      А то микроклимат им не тот, так создайте им макроклимат под минус 40.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > FanatSerj 11 апреля 2017, 19:21

      ..так он нефть,газ добудет и..про футбол забудет..

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > за ЦСКА с 1980г 11 апреля 2017, 20:05

      не за будит, Лев Яшин в хоккей играть уходил, а потом обратно в футбол возвращался и это не помешало ему стать лучшем вратарем мира.

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