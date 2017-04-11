Бубнов: «Шатов не прав. Его за такое могут и оштрафовать»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал взаимную словесную перепалку между полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу после матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

«Высказывание Шатова? Я считаю, что совершать публичные выпады против тренера, когда ты имеешь проблемы со здоровьем, неправильно. Его за такое могут и оштрафовать. Это странный выпад – он даже не конкретизирует ничего. Что он этим хотел сказать?

Ответный аргумент Луческу – весомый. Шатов действительно много пропустил, он из-за этого и в сборной не играет. Кроме того, к нему были претензии по игре в принципе. Поэтому думаю, что Олег Шатов не прав», — сказал Бубнов.

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