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Бубнов: «Шатов не прав. Его за такое могут и оштрафовать»

11 апреля 2017, 08:32
8

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал взаимную словесную перепалку между полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым и главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу после матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

«Высказывание Шатова? Я считаю, что совершать публичные выпады против тренера, когда ты имеешь проблемы со здоровьем, неправильно. Его за такое могут и оштрафовать. Это странный выпад – он даже не конкретизирует ничего. Что он этим хотел сказать?

Ответный аргумент Луческу – весомый. Шатов действительно много пропустил, он из-за этого и в сборной не играет. Кроме того, к нему были претензии по игре в принципе. Поэтому думаю, что Олег Шатов не прав», — сказал Бубнов.

Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

Луческу: «Из-за травм Шатов сам отдалил себя от команды»

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (8)
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порт
1491889142
Ну штрафами вряд ли напугаешь наших игроков, а вот ссылка в дубль, может и подействует.
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Garrincha58
1491889746
а что он такого сказал журналюги его спровоцировали и он сказал что тренер и без него обходится тоесть ему видней вот и все, а вот его агентишка тот уже тему развил тем самым своему же клиенту и поднасрал вот как то так
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firs04
1491897468
Даже перед приходом Луческу, было видно что Шатов сдал а точнее "зажрался". Тут еще и агент масло в огонь подливает
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Павел Амурский
1491907180
Травма головы мучает шатова, пора обратно в урал.
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serppion
1491907518
Что за люди наши футболисты?! Чуть сверкнет талантом, сразу засияет тупостью.
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