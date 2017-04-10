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    Гендиректор «Рубина»: «Рыжиков – душа команды»

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал подробности нового контракта с голкипером команды Сергеем Рыжиковым.

    «К великой радости клуба и болельщиков переподписан контракт с нашим вратарем Сергеем Рыжиковым. Мы долго шли к этому моменту, все стороны договорились, представители нашего уважаемого вратаря проявили максимальную лояльность к клубу.

    Сергей – душа команды, душа нашего клуба, он с «Рубином» почти десять лет. Мы рассчитываем, что Сергей так же надежно будет играть в наших воротах, защищать цвета и честь нашего клуба.

    Мы подписали контракт по системе «1+1» и рассчитываем, что весь срок контракта, который предусмотрен, мы будем вместе с Сергеем», – рассказал Саяхов.

    Напомним, что вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков продлил свое действующее соглашение с клубом по системе «1+1». Ранее появилась информация, что ради продления контракта футболист согласился на снижение зарплаты. Рыжиков выступает за казанский клуб с января 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.04.2017 10:30
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