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    Корнаухов не заметил особых отличий между «Краснодаром» Кононова и Шалимова

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов отметил в составе «Краснодара» Смолова, Мамаева и Гранквиста. По его мнению, эти игроки отлично смотрелись в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 1:1. «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 16 очков.

    – Связка Мамаев – Смолов пока далека от оптимальных кондиций?

    – Ну почему же? Оба восстановились после травм, физически уже готовы, отыграли 90 минут. Смолов был очень активен, уверенно реализовал пенальти. Мамаев, как прежде, вел игру, старался придумать что-то нестандартное. Отмечу еще Гранквиста, на котором держится вся оборона, и Каборе. Умением выгрызать мячи на грани фола этот парень напоминает Вернблума.

    – Какой «Краснодар» вам нравится больше – нынешний или времен Кононова?

    – Между ними мало отличий. При Кононове шли в атаку через короткий и средний пас. Не все получалось, но это было красиво. Классический спартаковский футбол 90-х. При Шалимове команда играет вертикально, больше задействованы фланги. Попроще стал выход из обороны. В целом же заточенность на атаку сохранилась. Да иначе и быть не могло. При Галицком оборонительного футбола в «Краснодаре» точно не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 апреля 2017, 14:24

      С Ари и Измайловым команда была интересней.

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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2017, 09:59

      При Галицком = никогда. Вряд ли он когда-то откажется от своего детища

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