Пепе надеется продлить контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Пепе признался, что не планирует уходить из мадридского клуба. 34-летний португалец выразил надежду продлить контракт со сливочными, который истекает этим летом.

«Готов ждать предложение от «Реала» до самого последнего момента. Выступать за этот клуб – честь для меня. Всегда стараюсь выкладываться на максимум, чтобы порадовать болельщиков.

Только бог знает, что будет в будущем. На данный момент я намерен как можно скорее вернуться на поле и помочь своей команде», – заявил Пепе.

В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.