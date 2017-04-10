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    Пепе надеется продлить контракт с «Реалом»

    Защитник «Реала» Пепе признался, что не планирует уходить из мадридского клуба. 34-летний португалец выразил надежду продлить контракт со сливочными, который истекает этим летом.

    «Готов ждать предложение от «Реала» до самого последнего момента. Выступать за этот клуб – честь для меня. Всегда стараюсь выкладываться на максимум, чтобы порадовать болельщиков.

    Только бог знает, что будет в будущем. На данный момент я намерен как можно скорее вернуться на поле и помочь своей команде», – заявил Пепе.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Пепе провел за «Реал» 13 матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    10.04.2017 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2017, 01:47

      Реал его отпустит уже за 35 ему.. Зачем старика в защите держать, не лучше ли по мощнее молодого... Реал не любит стариков держать)

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