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    У Зе Луиша и Адриано травмы задней поверхности бедра

    Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях нападающих красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано. Напомним, оба форварда получили травмы в матче 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:1).

    «Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит.

    10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность», – сказал Вартапетов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2017 16:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 10 апреля 2017, 08:50

      Кажется я знаю какую установку получил на игру Семак от бывшего клуба.

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 9 апреля 2017, 21:34

      здоровья! у мельгарехо, джано и попова есть шанс выйти в основе и забить!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 апреля 2017, 20:58

      Здоровья!!! Надо наказать зенит!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 апреля 2017, 20:54

      А ЧТО ТОЛЬКО ДВОЕ НАДО БЫЛО ЕЩЕ И ЛУПОГЛАЗОВА ОТПРАВИТЬ В ЛАЗОРЕТ

      -2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 9 апреля 2017, 20:13

      Получается против Зенита будем играть без нападающих? Не внушает оптимизма. Адриано похоже очень сильно подвержен травмам, не зря его нам почти бесплатно сплавили. Постоянно в лазарете. Одна надежда теперь на Мельгарехо на острие и Попова в качестве нападающего из глубины

      2
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 апреля 2017, 19:39

      здоровья конечно им!!! на крайняк из двух сделать одного)))

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 апреля 2017, 19:20

      Искусственный газон, черт его подери. Зенит, похоже отскочит из-за этого. Если и выйдут, то скорей всего не на весь матч.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 9 апреля 2017, 18:55

      Выздоравливайте, парни! Вы нам очень нужны!

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 апреля 2017, 17:25

      Это очень хреново,в предверии игры с Зенитом,здоровья

      3
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 9 апреля 2017, 16:58

      Здоровья, поправляйтесь.

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