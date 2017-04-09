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У Зе Луиша и Адриано травмы задней поверхности бедра

9 апреля 2017, 16:55
13

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях нападающих красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано. Напомним, оба форварда получили травмы в матче 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:1).

«Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит.

10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность», – сказал Вартапетов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Адриано Луис Зе Луиш
Комментарии (13)
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leonard1984
1491746297
Здоровья, поправляйтесь.
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Asbjorn
1491747902
Это очень хреново,в предверии игры с Зенитом,здоровья
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Andrey160268
1491753324
Выздоравливайте, парни! Вы нам очень нужны!
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andrebest4
1491755987
здоровья конечно им!!! на крайняк из двух сделать одного)))
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oyabun
1491758026
Получается против Зенита будем играть без нападающих? Не внушает оптимизма. Адриано похоже очень сильно подвержен травмам, не зря его нам почти бесплатно сплавили. Постоянно в лазарете. Одна надежда теперь на Мельгарехо на острие и Попова в качестве нападающего из глубины
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giluxa1963
1491760480
А ЧТО ТОЛЬКО ДВОЕ НАДО БЫЛО ЕЩЕ И ЛУПОГЛАЗОВА ОТПРАВИТЬ В ЛАЗОРЕТ
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4agaaa
1491760699
Здоровья!!! Надо наказать зенит!
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Fancyfall
1491762850
здоровья! у мельгарехо, джано и попова есть шанс выйти в основе и забить!
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VVM1964
1491766270
ЗДОРОВЬЯ ОБОИМ , ВЫ ОЧЕНЬ НУЖНЫ КОМАНДЕ , ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ .
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Добрый Бобер
1491803408
Кажется я знаю какую установку получил на игру Семак от бывшего клуба.
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