У Зе Луиша и Адриано травмы задней поверхности бедра

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях нападающих красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано. Напомним, оба форварда получили травмы в матче 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:1).

«Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе – левая, у Адриано – правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о чем-то говорит.

10 апреля оба пройдут медобследование и появится ясность», – сказал Вартапетов.