Пауревич: «Уфе» не стоит бояться Промеса, Адриано и Зе Луиша»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в преддверии матча со «Спартаком» отметил, что команда достаточно неплохо проводит игры с красно-белыми. Футболист также призвал не бояться линию нападения соперника.

«Приехал лидер, но у нас хорошая история противостояний со «Спартаком». Матч будет очень интересный. Конечно, у меня есть желание забить «Спартаку». У меня есть желание забить в каждой игре.

Как сдержать Промеса, Адриано и Зе Луиша? Будет интересно. Это хорошие игроки, но не надо бояться», – заявил Пауревич.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.