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    Пауревич: «Уфе» не стоит бояться Промеса, Адриано и Зе Луиша»

    Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в преддверии матча со «Спартаком» отметил, что команда достаточно неплохо проводит игры с красно-белыми. Футболист также призвал не бояться линию нападения соперника.

    «Приехал лидер, но у нас хорошая история противостояний со «Спартаком». Матч будет очень интересный. Конечно, у меня есть желание забить «Спартаку». У меня есть желание забить в каждой игре.

    Как сдержать Промеса, Адриано и Зе Луиша? Будет интересно. Это хорошие игроки, но не надо бояться», – заявил Пауревич.

    Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 08:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 9 апреля 2017, 13:37

      уфа вперед!!! уфа победит 2-1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 9 апреля 2017, 12:52

      идиота кусок

      1
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    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 9 апреля 2017, 12:22

      Удачи "Уфе" и Семаку.

      -1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 9 апреля 2017, 12:15

      Уфе надо побеждать а то шансов на еврокубки уменьшатся

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 апреля 2017, 12:10

      Вот кто то из них и забьет

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:47

      нападение у них действительно классное. но боятся не надо. они же не с браунингами бегают... защи должны их грамотно съесть. а оборона у спама гавняная - голы сами залетят

      -2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 апреля 2017, 10:54

      даже на своем поле судя по всему припаркуют самолет_))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 10:34

      Боятся не надо конечно,но стоит опасаться.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 апреля 2017, 09:48

      С Уфой будет очень сложно, тем более много игроков висят на желтой. Но мы должны, обязаны побеждать! Вперёд Спартак!!!!

      1
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 9 апреля 2017, 09:35

      Правильно...вообще не надо бояться играйте первым номером...пытайтесь играть...а не автобус ставьте...так проще будет

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