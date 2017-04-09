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  • Пауревич: «Уфе» не стоит бояться Промеса, Адриано и Зе Луиша»

Пауревич: «Уфе» не стоит бояться Промеса, Адриано и Зе Луиша»

9 апреля 2017, 08:10
17

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич в преддверии матча со «Спартаком» отметил, что команда достаточно неплохо проводит игры с красно-белыми. Футболист также призвал не бояться линию нападения соперника.

«Приехал лидер, но у нас хорошая история противостояний со «Спартаком». Матч будет очень интересный. Конечно, у меня есть желание забить «Спартаку». У меня есть желание забить в каждой игре.

Как сдержать Промеса, Адриано и Зе Луиша? Будет интересно. Это хорошие игроки, но не надо бояться», – заявил Пауревич.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Адриано Луис Зе Луиш Пауревич Иван Промес Квинси
Комментарии (17)
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ДАША Д
1491714710
Надо расслабиться и получать удовольствие.
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Мары
1491715129
Действительно.Зачем его бояться ? Он прирежет тебя нежно и ласково.
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Spartak115
1491716537
Вперед Спартак!
Ответить
Garrincha58
1491717536
жаль Семака сегодня его расстроят
Ответить
Гаскойн
1491718163
Правильно бойтесь полено Самедова!
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alp
1491727663
нападение у них действительно классное. но боятся не надо. они же не с браунингами бегают... защи должны их грамотно съесть. а оборона у спама гавняная - голы сами залетят
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dimon2602
1491729052
Вот кто то из них и забьет
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petlyra
1491729735
Удачи "Уфе" и Семаку.
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Бульба
1491731543
идиота кусок
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ERNI99
1491734240
уфа вперед!!! уфа победит 2-1
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