Григорян: «Помогли «Спартаку». Все нормально»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после ничьи в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1). По словам российского специалиста, данным результатом махачкалинский клуб помог лидирующему «Спартаку».

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на пять очков. При этом московский клуб имеет игру в запасе.

«Что пошло не так после удаления? Все пошло так! Помогли «Спартаку». Все нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, я думаю, что ничья в целом закономерна.

Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее «Зенита», – сказал Григорян.