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    Григорян: «Помогли «Спартаку». Все нормально»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после ничьи в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1). По словам российского специалиста, данным результатом махачкалинский клуб помог лидирующему «Спартаку».

    На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на пять очков. При этом московский клуб имеет игру в запасе.

    «Что пошло не так после удаления? Все пошло так! Помогли «Спартаку». Все нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, я думаю, что ничья в целом закономерна.

    Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее «Зенита», – сказал Григорян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 23:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 9 апреля 2017, 12:54

      Ой не сцы Гриша,помогли они,спартак к концу сезона золотую медальку отдаст тебе за помощь.ЗАСЛУЖИЛ,возьми с полки пирожок.

      -2
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 9 апреля 2017, 07:44

      Паршивлюка не надо было менять,лучший был!!!С такой игрой обратно в Спартак,вместо Ещенко,который только привозит!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:11

      Могли забить и больше-хорошо сыграла команда спору нет.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 апреля 2017, 05:37

      Глядишь быки коней забодают,
      Наши Уфу укатают,
      Хороший был бы расклад,
      Ждём вечера, брат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > subbotaspartak 9 апреля 2017, 16:06

      УФУ уже раскатали. Осталось ждать Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 03:41

      В Анжи парни молодые играют и вероятней всего ребята от своей наглости не много оробели.До матча скорее всего ничья была бы им за радость, а после матча становится понятно, что скорее Анжи потерял два очка, чем Зенит приобрёл одно.Моменты у ворот Зенита во втором тайме именно об этом и говорят.Там проще было забить, чем не забить.Как так можно ?

      -3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мары 9 апреля 2017, 06:10

      Да, в последние минуты Хубулов и компания должны были ставить точку в матче.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ribavadim 9 апреля 2017, 06:56

      Я сам охренел.Как можно было мазать из таких убойных позиций.Хотя если вспомнить из каких убойных позиций наши спартачи мажут, то тоже впору за голову хвататься.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 01:09

      Ничейка конечно хорошо, но по таким раскладам зину нужно было оформлять во все щели... Ладно, сберегли честь зины до матча с нами, надеюсь там зина потеряет свою девственность окончательно и бесповоротно)

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > ivanthebest 9 апреля 2017, 02:45

      "зина потеряет свою девственность окончательно". Как шутят сейчас КВН-щики: "Эту березку гнул, кто хотел".

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 апреля 2017, 00:09

      ...в ПФЛ будете спартачку-2 "помогать"скоро...

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > 1bear 9 апреля 2017, 02:15

      спартак 2 не играет в пфл если что)

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 апреля 2017, 00:07

      смотрел этот матч по ТВ, Зенит чет вообще никакой.. Спасибо Григоряну и Анжи, хороший матч от играли махачкалинцы в Питере.
      P.S: ну и еще спасибо парням, воспитанникам школы Спартака, очень понравился их забитый мяч!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 апреля 2017, 00:03

      ну никак не годится так говорить тренеру...когда идет гонка за чемп..да и вообще..

      2
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 9 апреля 2017, 00:01

      Красава!!

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