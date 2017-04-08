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Григорян: «Помогли «Спартаку». Все нормально»

8 апреля 2017, 23:38
17

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после ничьи в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1). По словам российского специалиста, данным результатом махачкалинский клуб помог лидирующему «Спартаку».

На данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на пять очков. При этом московский клуб имеет игру в запасе.

«Что пошло не так после удаления? Все пошло так! Помогли «Спартаку». Все нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, я думаю, что ничья в целом закономерна.

Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее «Зенита», – сказал Григорян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Григорян Александр
Комментарии (17)
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Опорник84
1491684049
Ну как можно было не реализовать выход три в одного в концовке, испугались что-ли кого? Было-бы совсем супер!
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Густав Веллер
1491685263
Красава!!
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Chernyi Lis
1491685385
ну никак не годится так говорить тренеру...когда идет гонка за чемп..да и вообще..
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Д Альбертини
1491685640
смотрел этот матч по ТВ, Зенит чет вообще никакой.. Спасибо Григоряну и Анжи, хороший матч от играли махачкалинцы в Питере. P.S: ну и еще спасибо парням, воспитанникам школы Спартака, очень понравился их забитый мяч!
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1bear
1491685749
...в ПФЛ будете спартачку-2 "помогать"скоро...
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ivanthebest
1491689382
Ничейка конечно хорошо, но по таким раскладам зину нужно было оформлять во все щели... Ладно, сберегли честь зины до матча с нами, надеюсь там зина потеряет свою девственность окончательно и бесповоротно)
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Мары
1491698473
В Анжи парни молодые играют и вероятней всего ребята от своей наглости не много оробели.До матча скорее всего ничья была бы им за радость, а после матча становится понятно, что скорее Анжи потерял два очка, чем Зенит приобрёл одно.Моменты у ворот Зенита во втором тайме именно об этом и говорят.Там проще было забить, чем не забить.Как так можно ?
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subbotaspartak
1491705448
Глядишь быки коней забодают, Наши Уфу укатают, Хороший был бы расклад, Ждём вечера, брат.
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Baggio1986
1491713068
Паршивлюка не надо было менять,лучший был!!!С такой игрой обратно в Спартак,вместо Ещенко,который только привозит!!!
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okolofutbola
1491731653
Ой не сцы Гриша,помогли они,спартак к концу сезона золотую медальку отдаст тебе за помощь.ЗАСЛУЖИЛ,возьми с полки пирожок.
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