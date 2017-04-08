Цаллагов: «Очень жаль, что «Зениту» приходится рассчитывать на чьи-то осечки. Мы должны побеждать сами»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов после ничьи в матче 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1) признал, что петербургский клуб рассчитывает на осечку «Спартака» в игре против «Уфы».

Отметим, что на данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице и имеет в активе 43 очка, отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов. Однако московский клуб имеет игру в запасе.

– К сожалению, остается надеяться на ошибку «Спартака». Очень жаль, что нам приходится рассчитывать на чьи-то осечки, мы должны побеждать сами. Тем не менее, в данных реалиях больше ничего не остается.

– Впереди матч со «Спартаком», настраиваетесь на него как-то по-особенному? Это ваше первое дерби...

– Нет, пока не думаю об этом.