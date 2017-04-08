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    Цаллагов: «Очень жаль, что «Зениту» приходится рассчитывать на чьи-то осечки. Мы должны побеждать сами»

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов после ничьи в матче 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1) признал, что петербургский клуб рассчитывает на осечку «Спартака» в игре против «Уфы».

    Отметим, что на данный момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице и имеет в активе 43 очка, отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов. Однако московский клуб имеет игру в запасе.

    – К сожалению, остается надеяться на ошибку «Спартака». Очень жаль, что нам приходится рассчитывать на чьи-то осечки, мы должны побеждать сами. Тем не менее, в данных реалиях больше ничего не остается.

    – Впереди матч со «Спартаком», настраиваетесь на него как-то по-особенному? Это ваше первое дерби...

    – Нет, пока не думаю об этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 22:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:02

      А что вам остается как не мечтать? Если сами играть не можите.

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      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:38

      ЖАЛКО ЛЕНИНГАДСКИЙ КЛУП!

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 апреля 2017, 22:23

      Хоть один адекватный человек.

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