Григорян: «Зенит» даже в меньшинстве перехватил инициативу. Это не только психология, но и высокое мастерство»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). По словам российского специалиста, соперник, несмотря на удаление в начале второго тайма, имел игровое преимущество.

«Мы хорошо изучили игру «Зенита», в первом тайме закрыли практически все зоны, заставили играть по правому флангу, выиграли большинство подборов, на что и рассчитывали. Хотя редко бывает, когда план на игру срабатывает.

В середине второго тайма «Зенит» даже в меньшинстве перехватил инициативу. Это не только психология, но и высокое мастерство игроков «Зенита». Кроме результата меня радует то, мы сыгрываемся. Мы сегодня и добыли очко, и потеряли их. Сегодня мы играли в футбол, и эпизодами очень даже на неплохом уровне», – сказал Григорян.

После данного результата «Анжи» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» поднялся на вторую позицию.