Каррера может прийти на смену Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

Как сообщает La Repubblica, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является одним из претендентов на пост наставника «Ромы». Напомним, что экс-рулевой «Зенита» Лучано Спаллетти покинет «волков» ближайшим летом по истечении срока контракта.

После 30-ти туров «джаллоросси» располагаются на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на шесть очков. Красно-белые, возглавляемые Каррерой, лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайших конкурентов на шесть баллов.

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