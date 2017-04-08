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    Каррера может прийти на смену Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

    Как сообщает La Repubblica, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является одним из претендентов на пост наставника «Ромы». Напомним, что экс-рулевой «Зенита» Лучано Спаллетти покинет «волков» ближайшим летом по истечении срока контракта.

    После 30-ти туров «джаллоросси» располагаются на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на шесть очков. Красно-белые, возглавляемые Каррерой, лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайших конкурентов на шесть баллов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 12:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 00:34

      Он первый год показывает игру и то большая часть игр +1 по голам на волевых.. Да, результат есть, но промежуточный, а с таким багажом в роме делать нечего. В конце чемпиона посмотрим, а пока только воздух сотрясает большинство..

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 апреля 2017, 22:45

      у Спартака есть запасной вариант
      Бердыев
      но не хотелось бы
      на Курбане землячки только и держатся
      .

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 апреля 2017, 17:04

      Видимо, совсем не о чём писать, кроме выдумок про Спартак и Карреру. В следующий раз напишите, что Спартак переезжает в итальянскую лигу.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 апреля 2017, 16:45

      Кря-кря, кряяя. Ёпть)))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 16:37

      Тю.

      Если б я имел коня

      Это был бы номер

      Если б конь имел меня

      Я б наверно помер



      Это даже не утка.Это огромный жирный гусь.

      -3
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 8 апреля 2017, 16:36

      Утка...

      0
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      Рейтинг: +65

      Мясной63 8 апреля 2017, 15:43

      У него контракт еще на два года сверху этого,не думаю,что Рома согласиться выплатить неустойку за него Спартаку))

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 апреля 2017, 15:25

      А кто Каррера по национальности? Он итальянец?

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > Болельщик Реал Мадрида 8 апреля 2017, 15:50

      Да.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Добрый Бобер 8 апреля 2017, 17:32

      Спасибо вам! А то мне вон какой-то идиот поставил минус! Я ни кого не оскорбил или клуб ни болельщиков клуба, просто спросил. Я кране сожалею, что ФК "Спартак" имеет таких болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 8 апреля 2017, 14:13

      да

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 апреля 2017, 13:57

      Пусть сначала ЧР выиграет!

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