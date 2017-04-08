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  • Каррера может прийти на смену Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

Каррера может прийти на смену Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

8 апреля 2017, 12:56
19

Как сообщает La Repubblica, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является одним из претендентов на пост наставника «Ромы». Напомним, что экс-рулевой «Зенита» Лучано Спаллетти покинет «волков» ближайшим летом по истечении срока контракта.

После 30-ти туров «джаллоросси» располагаются на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на шесть очков. Красно-белые, возглавляемые Каррерой, лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайших конкурентов на шесть баллов.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Спартак Спаллетти Лучано Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Диктор
1491647035
Надеюсь он останется в Спартаке.
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whitenigger24
1491648586
Да вброс чистой воды. Каррера еще полного сезона на посту главного тренера не провел! Ни кому он пока кроме Спартака не нужен. При всем моем уважении к нему.
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turist82
1491648700
А Ярославский Шинник может подписать Руни и Месси... само собой - фиг когда подпишет, но может же, теоретически )))
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hevbn 28
1491648704
Во будет номер,если это произойдет ,Карреру в Италии конечно знают,но только как помощника Конте сомнительно,что бы чуть меньше ,чем через сезон его самостоятельной работы в России хоть и отличной его бы взяли работать во вторую команду страны.
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Сильвербой
1491649031
Пусть сначала ЧР выиграет!
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Болельщик Реал Мадрида
1491654306
А кто Каррера по национальности? Он итальянец?
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Мясной63
1491655435
У него контракт еще на два года сверху этого,не думаю,что Рома согласиться выплатить неустойку за него Спартаку))
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Мары
1491658659
Тю.
Если б я имел коня
Это был бы номер
Если б конь имел меня
Я б наверно помер

Это даже не утка.Это огромный жирный гусь.
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bafor
1491660290
Видимо, совсем не о чём писать, кроме выдумок про Спартак и Карреру. В следующий раз напишите, что Спартак переезжает в итальянскую лигу.
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Евгений Б
1491687284
Он первый год показывает игру и то большая часть игр +1 по голам на волевых.. Да, результат есть, но промежуточный, а с таким багажом в роме делать нечего. В конце чемпиона посмотрим, а пока только воздух сотрясает большинство..
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