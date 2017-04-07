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    Промес: «Я — лидер и ключевой игрок «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей карьере в российском футболе.

    «Когда начинают говорить, что я не в форме, эти слова меня подстегивают. Благодаря этому стараюсь играть еще лучше. Если удается забить или отдать пас, то я рад. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то все отлично. Мне просто хочется побеждать.

    Меня уже неплохо знают в чемпионате России, и поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Сейчас мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, — это победа команды.

    В «Спартаке» у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но работаю над этим. В «Спартаке» чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде», – сказал футболист в эфире программы «8-16».

    В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Промес забил восемь голов в 17 матчах. Московский клуб возглавляет турнирной таблицу.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 22:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11234

      alp 8 апреля 2017, 14:50

      я! я! головка от х..! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 8 апреля 2017, 12:11

      Промес: "Я не только лидер и ключевой игрок «Спартака»,но и его лицо(если можно так его называть)"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2017, 08:47

      Выиграйте у УФЫ -просто подтверди свои слова .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 апреля 2017, 08:37

      Забить Уфе !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 8 апреля 2017, 08:22

      Братуха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бульба 8 апреля 2017, 09:53

      Ты тоже уголёк?

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 апреля 2017, 06:46

      скромняга :-)

      1
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      Рейтинг: +114

      werty 8 апреля 2017, 03:27

      Я думаю, никто и не сомневался в этом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 8 апреля 2017, 02:30

      Вообще, подобное позволительно говорить только Ибрагимовичу))

      4
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      Рейтинг: +345

      Наварх 8 апреля 2017, 01:18

      Лидер, ключевой игрок - ты самовлюблённый эгоист с завышенной самооценкой, много слов на ветер

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 апреля 2017, 00:49

      Будем посмотреть! Бла-блабол!

      4
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