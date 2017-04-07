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Промес: «Я — лидер и ключевой игрок «Спартака»

7 апреля 2017, 22:59
29

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей карьере в российском футболе.

«Когда начинают говорить, что я не в форме, эти слова меня подстегивают. Благодаря этому стараюсь играть еще лучше. Если удается забить или отдать пас, то я рад. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то все отлично. Мне просто хочется побеждать.

Меня уже неплохо знают в чемпионате России, и поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Сейчас мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, — это победа команды.

В «Спартаке» у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но работаю над этим. В «Спартаке» чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде», – сказал футболист в эфире программы «8-16».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Промес забил восемь голов в 17 матчах. Московский клуб возглавляет турнирной таблицу.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (29)
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Dominator777
1491597312
Промес:"В «Спартаке» у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок". Как говорится "без комментариев".
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Мары
1491597611
Настолько в себе уверен ?
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fcsouthampton
1491597612
Правильно говорит,только их там несколько лидеров))) Не зазнался бы Антоха)))
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Asbjorn
1491597717
Ну, по сути так и есть
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mialkov
1491600166
Спартак с Промесом играет значительно сильнее и разнообразнее, а значит - лидер и ключевой игрок!
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DEFENDER114
1491601520
грамотная позиция человека. Промес - игрок на порядок выше уровня ЧР
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Docentusa
1491601790
Будем посмотреть! Бла-блабол!
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Наварх
1491603523
Лидер, ключевой игрок - ты самовлюблённый эгоист с завышенной самооценкой, много слов на ветер
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Flydis
1491607824
Вообще, подобное позволительно говорить только Ибрагимовичу))
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Микояновский мясокомбинат
1491642712
Промес: "Я не только лидер и ключевой игрок «Спартака»,но и его лицо(если можно так его называть)"
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