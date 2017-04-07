Промес: «Я — лидер и ключевой игрок «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей карьере в российском футболе.

«Когда начинают говорить, что я не в форме, эти слова меня подстегивают. Благодаря этому стараюсь играть еще лучше. Если удается забить или отдать пас, то я рад. Но если команда выиграла, а мне не удалось отметиться результативным действием, то все отлично. Мне просто хочется побеждать.

Меня уже неплохо знают в чемпионате России, и поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Сейчас мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, — это победа команды.

В «Спартаке» у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но работаю над этим. В «Спартаке» чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде», – сказал футболист в эфире программы «8-16».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Промес забил восемь голов в 17 матчах. Московский клуб возглавляет турнирной таблицу.

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