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    Иванович: «Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о подготовке команды к предстоящему домашнему матчу 22-го тура чемпионата России с «Анжи». Также сербский футболист подчеркнул, что в петербургской команде следят за выступлениями лидера турнира «Спартака».

    «Мы довольны, что выиграли у «Рубина», но уже забыли ту игру и готовимся к «Анжи». Для нас сейчас каждый следующий матч самый важный. Мы должны делать все, чтобы в каждом туре добиваться максимального результата.

    Мы уже разобрали «Анжи». Эта команда играет в футбол, в Петербург они приедут с целью забрать у «Зенита» очки. Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом», но для нас очень важна и игра с «Анжи». Нельзя расслабляться. «Анжи» будет играть на контратаках, им в Петербурге терять нечего. Соперник постарается обязательно забить. Не так важно, что в их составе уже нет звезд. Главное, как играет команда. Но мы уже два тура не пропускаем, так что надо продолжать играть на ноль, действовать слаженно в обороне. Если все в порядке с обороной, то будет результат.

    Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки, но наша задача – побеждать самим. Остальное уже не зависит от нас. Насколько реально отыграть разницу в очках? Мне сложно говорить на эту тему, но мы должны бороться до конца. Если сумеем отыграть разницу, то это будет очень хорошо. Но для этого «Зенит» должен показывать хороший футбол», – заявил Иванович.

    Напомним, что за девять туров до конца «Зенит» отстает от «Спартака» на шесть очков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 12:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 7 апреля 2017, 17:35

      Ростов по любому чпокнет Спартак... ничего личного,но Ростов сильнее это факт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 7 апреля 2017, 17:14

      какой сука подлый игрочёк..желает он..играл бы путёво и всё...ну и пусть желает себе на здоровье...бумерангом вернётся всё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 7 апреля 2017, 14:18

      д а да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 апреля 2017, 14:11

      ... и стимулируем соперников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 13:43

      А что вам еще остается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 13:25

      Только следить и желать остаётся.
      От Вас ведь больше не чего не зависит.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 7 апреля 2017, 15:21

      А без этого у них Луческо ни как не может.Это как малой без конфетки.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 7 апреля 2017, 12:52

      со скамейки за 4млн в год наблюдать очень интересно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 12:40

      В этом чемпионате осталось 3 матча которые стоит посмотреть: Спартак-Зенит, ЦСКА-Спартак и матч, в котором Спартак станет Чемпионом!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 апреля 2017, 12:32

      Вы возьмите ещё Анжи,
      Дай бог будут они хороши.

      2
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