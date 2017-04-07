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  • Иванович: «Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки»

Иванович: «Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки»

7 апреля 2017, 12:27
11

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о подготовке команды к предстоящему домашнему матчу 22-го тура чемпионата России с «Анжи». Также сербский футболист подчеркнул, что в петербургской команде следят за выступлениями лидера турнира «Спартака».

«Мы довольны, что выиграли у «Рубина», но уже забыли ту игру и готовимся к «Анжи». Для нас сейчас каждый следующий матч самый важный. Мы должны делать все, чтобы в каждом туре добиваться максимального результата.

Мы уже разобрали «Анжи». Эта команда играет в футбол, в Петербург они приедут с целью забрать у «Зенита» очки. Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом», но для нас очень важна и игра с «Анжи». Нельзя расслабляться. «Анжи» будет играть на контратаках, им в Петербурге терять нечего. Соперник постарается обязательно забить. Не так важно, что в их составе уже нет звезд. Главное, как играет команда. Но мы уже два тура не пропускаем, так что надо продолжать играть на ноль, действовать слаженно в обороне. Если все в порядке с обороной, то будет результат.

Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки, но наша задача – побеждать самим. Остальное уже не зависит от нас. Насколько реально отыграть разницу в очках? Мне сложно говорить на эту тему, но мы должны бороться до конца. Если сумеем отыграть разницу, то это будет очень хорошо. Но для этого «Зенит» должен показывать хороший футбол», – заявил Иванович.

Напомним, что за девять туров до конца «Зенит» отстает от «Спартака» на шесть очков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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subbotaspartak
1491557543
Вы возьмите ещё Анжи, Дай бог будут они хороши.
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Чеба
1491558012
В этом чемпионате осталось 3 матча которые стоит посмотреть: Спартак-Зенит, ЦСКА-Спартак и матч, в котором Спартак станет Чемпионом!
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Amalyy912
1491558748
со скамейки за 4млн в год наблюдать очень интересно!
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Мары
1491560721
Только следить и желать остаётся. От Вас ведь больше не чего не зависит.
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Диктор
1491561818
А что вам еще остается?
Ответить
VVM1964
1491562322
" И ВАМ НЕ ХВОРАТЬ "
Ответить
piligrim1986
1491563494
... и стимулируем соперников
Ответить
Лопатка
1491563885
д а да
Ответить
Каратель помойников
1491574476
какой сука подлый игрочёк..желает он..играл бы путёво и всё...ну и пусть желает себе на здоровье...бумерангом вернётся всё
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Алекс Таранов
1491575709
Ростов по любому чпокнет Спартак... ничего личного,но Ростов сильнее это факт!
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