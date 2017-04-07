Иванович: «Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о подготовке команды к предстоящему домашнему матчу 22-го тура чемпионата России с «Анжи». Также сербский футболист подчеркнул, что в петербургской команде следят за выступлениями лидера турнира «Спартака».

«Мы довольны, что выиграли у «Рубина», но уже забыли ту игру и готовимся к «Анжи». Для нас сейчас каждый следующий матч самый важный. Мы должны делать все, чтобы в каждом туре добиваться максимального результата.

Мы уже разобрали «Анжи». Эта команда играет в футбол, в Петербург они приедут с целью забрать у «Зенита» очки. Понятно, что сейчас все вокруг думают о главном матче чемпионата между «Спартаком» и «Зенитом», но для нас очень важна и игра с «Анжи». Нельзя расслабляться. «Анжи» будет играть на контратаках, им в Петербурге терять нечего. Соперник постарается обязательно забить. Не так важно, что в их составе уже нет звезд. Главное, как играет команда. Но мы уже два тура не пропускаем, так что надо продолжать играть на ноль, действовать слаженно в обороне. Если все в порядке с обороной, то будет результат.

Конечно, мы следим за «Спартаком», желаем, чтобы они теряли очки, но наша задача – побеждать самим. Остальное уже не зависит от нас. Насколько реально отыграть разницу в очках? Мне сложно говорить на эту тему, но мы должны бороться до конца. Если сумеем отыграть разницу, то это будет очень хорошо. Но для этого «Зенит» должен показывать хороший футбол», – заявил Иванович.

Напомним, что за девять туров до конца «Зенит» отстает от «Спартака» на шесть очков.

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