Форсберг раскрыл секрет успеха «Лейпцига»

Нападающий «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг уверен, что секрет успеха его команды в текущем сезоне таится в сплоченности футболистов.

«Секрет успехов «Лейпцига» таится в сплоченности всех футболистов. На поле мы хотим помогать друг другу. А такое может происходить только тогда, когда все дружны и общаются друг с другом», – сказал Форсберг.

В текущем сезоне шведский легионер сыграл в 23 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. «РБ Лейпциг» после 27 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 55 очков.