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    Форсберг раскрыл секрет успеха «Лейпцига»

    Нападающий «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг уверен, что секрет успеха его команды в текущем сезоне таится в сплоченности футболистов.

    «Секрет успехов «Лейпцига» таится в сплоченности всех футболистов. На поле мы хотим помогать друг другу. А такое может происходить только тогда, когда все дружны и общаются друг с другом», – сказал Форсберг.

    В текущем сезоне шведский легионер сыграл в 23 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. «РБ Лейпциг» после 27 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 55 очков.

    Источник: Goal.com

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    07.04.2017 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 апреля 2017, 19:27

      Выскочить на призовое место сразу после выхода в высшую лигу удаётся не так уж редко клубам многих стран. Проверяется всё вторым и далее сезонами, на которых шара не проходит. РБ Лейпциг уже заметили соперники, и клуб забуксовал. Разрыв от третьего места стремительно сокращается,а первое уже светит тускло.

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      Рейтинг: +71

      besk 7 апреля 2017, 09:44

      Секрет прост - ДЕНЬГИ

      1
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