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    Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»

    Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, арендованный у донецкого «Шахтера», сравнил российский чемпионат с украинским. Также 25-летний форвард выразил надежду вернуться в сборную Украины и сыграть на чемпионате мира-2018.

    – Я почти год играю в России, чувствую себя здесь хорошо. Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине, где, к сожалению, из-за проблем с финансированием распались несколько хороших команд.

    – Каковы шансы сборной Украины выйти на чемпионат мира-2018?

    – Пока мы занимаем третье место в отборочной группе. В каких-то матчах нам не повезло, когда пропускали на последних минутах. При новом тренерском штабе команда демонстрирует другой стиль игры, играет по-новому, смотрится интересно. Все футболисты и тренеры хотят попасть на чемпионат мира. Это цель нашей команды, именно для этого в сборную вызываются сильнейшие украинские футболисты.

    – Вы не оставляете надежд вернуться в национальную команду?

    – Все будет зависеть только от меня. Буду забивать – тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко вновь обратит на меня внимание. Нет – и говорить не о чем.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Будковский забил три гола в 20 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.04.2017 00:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 апреля 2017, 10:18

      Так и есть. Но не потому, что в России стали играть лучше, а потом что на Украине играть стали хуже. Вот и все

      -1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > bset 8 апреля 2017, 19:05

      Та там не то что хуже или лучше, а как уровень футбола в стране. Не плохие клубы развалились, включая клубных школ и т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      druga7 > Ailend 10 апреля 2017, 00:16

      Было финансирование был рост. Вот например Металлист, Черноморец, Днепр. Был интерес к футболу. Знали хороших игроков,запоминали их фамилии. Возникали даже дерби между командами. Люди смотрели футбол. На что смотреть сейчас.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 апреля 2017, 09:00

      Смело!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 апреля 2017, 08:54

      Да на хрена мы смотрим в сторону хохляндии??? Пусть хохлы сами разбираются со своими областными командами. Нам бы с нашей сборной разобраться!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 03:05

      Ну ещё б со сборной пингвинов сравнили мать вашу.
      По херу какой уровень футбола на Украине.Самим играть нужно.

      -3
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