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  • Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»

Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»

7 апреля 2017, 00:36
6

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, арендованный у донецкого «Шахтера», сравнил российский чемпионат с украинским. Также 25-летний форвард выразил надежду вернуться в сборную Украины и сыграть на чемпионате мира-2018.

– Я почти год играю в России, чувствую себя здесь хорошо. Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине, где, к сожалению, из-за проблем с финансированием распались несколько хороших команд.

– Каковы шансы сборной Украины выйти на чемпионат мира-2018?

– Пока мы занимаем третье место в отборочной группе. В каких-то матчах нам не повезло, когда пропускали на последних минутах. При новом тренерском штабе команда демонстрирует другой стиль игры, играет по-новому, смотрится интересно. Все футболисты и тренеры хотят попасть на чемпионат мира. Это цель нашей команды, именно для этого в сборную вызываются сильнейшие украинские футболисты.

– Вы не оставляете надежд вернуться в национальную команду?

– Все будет зависеть только от меня. Буду забивать – тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко вновь обратит на меня внимание. Нет – и говорить не о чем.

В нынешнем сезоне чемпионата России Будковский забил три гола в 20 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Украина Анжи Будковский Филипп
Комментарии (6)
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Мары
1491523546
Ну ещё б со сборной пингвинов сравнили мать вашу. По херу какой уровень футбола на Украине.Самим играть нужно.
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Павел Буре
1491544489
Да на хрена мы смотрим в сторону хохляндии??? Пусть хохлы сами разбираются со своими областными командами. Нам бы с нашей сборной разобраться!
Ответить
directorpg
1491544818
Смело!
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bset
1491549537
Так и есть. Но не потому, что в России стали играть лучше, а потом что на Украине играть стали хуже. Вот и все
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