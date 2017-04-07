Будковский: «Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, арендованный у донецкого «Шахтера», сравнил российский чемпионат с украинским. Также 25-летний форвард выразил надежду вернуться в сборную Украины и сыграть на чемпионате мира-2018.

– Я почти год играю в России, чувствую себя здесь хорошо. Уровень российского футбола сейчас выше, чем на Украине, где, к сожалению, из-за проблем с финансированием распались несколько хороших команд.

– Каковы шансы сборной Украины выйти на чемпионат мира-2018?

– Пока мы занимаем третье место в отборочной группе. В каких-то матчах нам не повезло, когда пропускали на последних минутах. При новом тренерском штабе команда демонстрирует другой стиль игры, играет по-новому, смотрится интересно. Все футболисты и тренеры хотят попасть на чемпионат мира. Это цель нашей команды, именно для этого в сборную вызываются сильнейшие украинские футболисты.

– Вы не оставляете надежд вернуться в национальную команду?

– Все будет зависеть только от меня. Буду забивать – тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко вновь обратит на меня внимание. Нет – и говорить не о чем.

В нынешнем сезоне чемпионата России Будковский забил три гола в 20 матчах.